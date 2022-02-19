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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميدة بنات عين شمس تكشف عن موعد إعلان النتائج وتعليمات بشأن المصروفات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن نتيجة الفصل الدراسي  الأول ستظهر في بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني والطالبات لم يسددن المصروفات ستحجب عنهن النتيجة  لافتا أن طالبات الساعات المعتمدة لن يتم قبول التسجيل إلا بعد سداد المصروفات .

 

وأكد الدكتورة أميرة أنه تم فتح دعم المصروفات الدراسية لطالبات بالكلية الغير قادرات للعام الجامعي 20212022 عن طريق صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 21 فبراير 2022 .

 

وأضافت عميدة كلية البنات لـ صدي البلد، أن البحث الاجتماعي خاص بدعم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنية الكلية.

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بدءا من الأربعاء المقبل.. مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس

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سفير ماليزا بالقاهرة وعميد كلية الطب يشهدان حفل تخريج الدفعة الثامنة من الطلاب الماليزيين

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات بجامعة عين شمس بالتعاون مع قسم الكيمياء الحيوية والتغذية ورشة عمل بعنوان القياسات الجسمية.


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية والدكتورة هبه بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وذلك يوم الأثنين الموافق ٢١/٢/٢٠٢٢ .

وتتضمن الورشة فعاليات متعددة منها تقديم خدمة قياس الوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم BMI إلى جانب تقديم نصائح غذائية للحصول على وزن مثالي و تقديم نصائح غذائية للحالات المرضية .

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