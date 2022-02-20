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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق الموسم الجديد لراديو جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

ينطلق اليوم"الأحد"، الموسم الجديد لراديو جامعة عين شمس، وهو راديو إنترنت يقدمه مجموعة من الشباب ويبث من داخل استوديو الدكتورة فاطمة القلينى التابع لوحدة الاستوديو والإعلام بكلية البنات جامعة عين شمس وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة.

ويعتبر راديو عين شمس بمثابة حلقة الوصل بين كليات الجامعة وبعضها وأيضا حلقة الوصل بين الجامعة ككل والمجتمع الخارجي.  

يقدم الراديو مجموعة من البرامج المختلفة و الاغاني الشبابية و أغانى الزمن الجميل .

#راديو_عين_شمس_عيش_اللحظة .. يمكنكم الاستماع إلي الراديو من خلال الابلكيشن و الويب سايت.
http://www.radioainshams.org

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جامعة عين شمس تكشف لـ "صدى البلد" أسباب غياب الطلاب بأول يوم دراسي

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غدا.. انطلاق الموسم الجديد لراديو جامعة عين شمس

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إقبال طلابي ضعيف بجامعة عين شمس في أول يوم دراسي.. صور

وجدير بالذكرشهدت جامعة عين شمس في أول أيام بدء الفصل الدراسي الثاني، أمس، إقبالا ضعيفا من الطلاب، وسط تأمين جيد على البوابات الرئيسية والأسوار وتشديد التفتيش والتأكد من هوية الطلاب.

وتسود حالة من الهدوء التام داخل الحرم الجامعي وإقبال ضعيف من قبل الطلاب في بداية ساعات اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.

وخلت أغلب أركان الجامعة من الطلاب في أول أيام الدراسة، باستثناء ساحة كلية الحقوق والتي تواجد بها عدد قليل من الطلاب.

وأكدت جامعة عين شمس علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، لضمان حسن سير العملية التعليمية.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وتستعد الجامعات لانطلاق الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى  2021 / 2022 بتطبيق صارم للاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، والتشديد على تطبيق كافة الاجراءات أثناء انتظام الدراسة.

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