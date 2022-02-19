محدش يلقح على حد .. آخر رسالة للفنان جمال فؤاد قبل وفاته

رحلة قصيرة وحلم لم يكتمل، لم يسعفه الوقت لتحقيق حلم بات يبحث عنه ويسعى إليه بكل الطرق ليترك عدة أعمال فنية قليلة قبل استكمال مسيرته الفنية، لكنه قدره لم يمهله، وفوجئ الوسط الفني بخبر وفاة الفنان جمال فؤاد .

المطربة أمينة هي التي قامت بـ إعلان خبر وفاة الفنان جمال فؤاد، ونشرت صورة له على حسابها على فيسبوك ناعية الفنان الشاب :" جمال فؤاد توفاه الله وهو دلوقتي حالًا بيدفن في البحيرة أمانة تدعوله فهو من أطيب وأحن وأجدع من قابلت".

وأضافت أمينة عن جمال فؤاد :"هو طيب.. وكان نفسه يحقق حاجة نفسه فيها بس قضاء الله وقدره وأمره نفذ"، واختتمت :" إنا لله وإنا اليه راجعون.. الله يرحمك يا جمال.. الله يرحمك.. فضلًا وليس أمر ادعوله فهو الآن يسأل".

الفنان جمال فؤاد

من هو الفنان جمال فؤاد ؟

لم يكتب القدر للفنان جمال فؤاد استكمال مسيرته الفنية، فقد قدم خلال السنوات الماضية بالتعاون مع شركة مزيكا، عدة أغاني على طريقة السينجل، منها أغنية ابحث عن ذاتي، وبطلنا اللي يعطلنا وبعدت عنك وارفعي رأسك وسيدة النساء ومش قادر ومملكة الحب.

أما في مجال التمثيل، لعب جمال فؤاد مؤخرًا بطولة أول فيلم سينمائي له بعنوان الشرابية، مع العديد من الفنانين منهم الفنانة أمينة وعلاء مرسي وراندا البحيري وحسن عبد الفتاح ولطفي لبيب ومنير مكرم وسليمان عيد وحسن عيد، والفيلم قصة علاء مرسي، وإخراج معوض إسماعيل، مونتاج محمود مهدي، وسيناريو وحوار محمود السنطي، وميكساج علي السيد.

جمال فؤاد

آخر رسالة للفنان جمال فؤاد

ومنذ أسبوع قبل وفاة الفنان جمال فؤاد ، كتب رسالة على حسابه الخاص على فيسبوك قال فيها :" أكتر حاجة بكرهها إن حد يلقح بالكلام من غير ما يجيب سيرته علشان يخلى خصمه يعرف يرد عليه إنما الخيبه اللى بتلقح كلام وتقول الحدق يفهم ماعدش حد دلوقتى بيحط فى دماغه انه يفهم بحس شخصيه هبله متخلفه نقصه تربيه ومعندهاش الشجاعه الكافيه انها تواجه خصمها وللأسف انها جبانه".

وتابع الفنان جمال فؤاد : "يا جماعة الكلام ده مش قاصد بيه حد بس خلاص قربت أمسح الفيس من عندى بسبب النفاق وقربت انسي إني راجل متربي على الشجاعه مش الجبن زى ما قالو الجبان اللى بيروح بالكلام".

وتابع "للمره التانية انا مش قاصد حد بس نصيحه منى اللى عاوز يقول لحد حاجه يقولها فى وشه مايبقاش منافق وجبان شكرا تحياتى ان شاء الله كل يوم اجبلكم نصيحه حلوى ياريت محدش يلقح على حد ولا ينم على حد وعيشي بسلام بما يرضى الله ورسوله النصيه الجايه مفيش راجل مكتوب فى البطاقه ذكر بيمشى ورا وحده ست احضر بقى المقال وابعتهلكم تحياتي جمال فؤاد".