عاجل
خالد عكاشة: مصر الجسر الفعال بين القارة الأفريقية ومختلف مناطق العالم.. فيديو بدراوي: تعديلات قانون رأس المال تستهدف زيادة الحركات في الهيئات العاملة والبورصة حرس الحدود الروس: قذائف طائشة سقطت على الأراضي الروسية بالقرب من أوكرانيا إجراءات احترازية مشددة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس.. مواعيد إعلان نتائج الفصل الأول بكلية تجارة.. والمدن الجامعية: مسحة للطلاب المخالطين للتأكد من سلامتهم وزارة التضامن تطلق مشروع قانون الرعاية البديلة.. ونواب: يحمي حقوق الطفل والتشريع بمثابة مرجعية منظمة للملف.. ودراسة المستوى الاجتماعي للأسر المستضيفة أمر ضروري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

إجراءات احترازية مشددة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس.. مواعيد إعلان نتائج الفصل الأول بكلية تجارة.. والمدن الجامعية: مسحة للطلاب المخالطين للتأكد من سلامتهم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

_ اجراءات احترازية مشددة باول ايام الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس 

_ بدءا من الأربعاء المقبل.. مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس
_مدن جامعة عين شمس: مسحة للطلاب المخالطين للتأكد من سلامتهم
 

انطلق اليوم، الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية ، وسط أجراءات احترازية مشددة للحفاظ علي الطلاب من فيروس كورونا  وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وانتهت جامعة عين شمس استعدادتها  لاستقبال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجامعى 2021 /2022، ودخلت ادارة الجامعة فى حاله طوارئ لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة وذلك لبدء المحاضرات .

وأعلنت إدارة الجامعة بأنه تم تجهيز قاعات المحاضرات والمعامل بشكل عام بالكليات المختلفة وأيضا التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة وذلك من خلال ترك مسافات كافية داخل القاعات وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظًا على التباعد الاجتماعى، وايضا مع رش وتعقيم القاعات والمعامل بين فترات المحاضرات.

ووضعت الجامعة عددا من الضوابط لدخول الطلاب الحرم الجامعى، وأنه لن يسمح بدخول الطالب بدون ارتداء الكمامة.

واكدت الجامعة انها لن يسمح بدخول الكليات بدون إثبات الشخصية و يمنع التدخين داخل قاعات المحاضرات قطعيا مع دخول الطلاب بإثبات تلقى لقاح كورونا.

أعلنت عدد من كليات جامعة عين شمس بدء تفعيل المنصات الإلكترونية ورفع المحاضرات عليها، وذلك ليستفيد جميع الطلاب وأيضا تعد المنصات نوعا من أنواع التعليم عن بعد،حيث أعلنت كلية الآداب عن الانتهاء من إعداد جداول المحاضرات، وأيضا وضع آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكترونى، وذلك فى ظل تطبيق نظام التعليم الهجين والذى يجمع بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد.

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن نتيجة الفصل الدراسي  الأول ستظهر في بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني والطالبات لم يسددن المصروفات ستحجب عنهن النتيجة  لافتا أن طالبات الساعات المعتمدة لن يتم قبول التسجيل إلا بعد سداد المصروفات .

وأكدت الدكتورة أميرة أنه تم فتح دعم المصروفات الدراسية لطالبات بالكلية الغير قادرات للعام الجامعي 20212022 عن طريق صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 21 فبراير 2022 .

وأضافت عميدة كلية البنات لـ صدي البلد، أن البحث الاجتماعي خاص بدعم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنية الكلية.

وأعلن الدكتور  خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى  2021 / 2022  لجميع فرق مرحلة البكالوريوس للشعبة العربى وشعبة اللغات وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني  UMS  ، بدء من يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير وحتى الثلاثاء 1 مارس.

وأوضح ا.د خالد قدرى عميد الكلية أنه وفقا للجدول المعلن فمن المقرر إعلان نتيجة الفرقة الأولى يوم الأربعاء الموافق ٢٣ فبراير ، والفرقة الثانية يوم الجمعة الموافق ٢٥ فبراير ، والفرقة الثالثة يوم الأحد الموافق ٢٧ فبراير ، وسيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسى الاول للفرقة الرابعة يوم الثلاثاء الموافق ١ مارس.

ووجه ا.د خالد قدرى الشكر لادارة الجامعة ممثلة فى ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على ما تقدمه الجامعة من دعم للكلية وابنائها الطلاب والذى اسفر عن سرعة اعلان نتائج جميع الفرق متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر ان الكلية أعلنت سابقا نتائج جميع فرق برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية واللغة الانجليزية.  

وتهيب ادارة الكلية بأبنئها الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية سرعة الدخول على نظام ادارة الجامعة UMS وسداد المصروفات حتى يمكنهم معرفة نتائجهم. وفى حالة عدم قدرة الطالب على سداد المصروفات لظروف خاصة يمكنه التوجه إلى صندوق التكافل وذلك بادارة رعاية الشباب بالكلية لتقديم الدعم المالى المناسب.

وقال مصدر مسئول بالمدن الجامعية في جامعة عين شمس، أنه علي أي طالب خالط خلال فترة إجازة منتصف العام أي أشخاص مصابين أو محتمل إصابتهم بفيروس كورونا، التقدم إلي المركز الطبي علي الفور لعمل مسحة طبية سريعة للتأكد من سلامته ووقاية زملائه، مشددا علي جميع الطلاب والطالبات الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد مصدر مسئول بالمدن الجامعية في عين شمس، أن بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون اعتبارا من البوم السبت، لافتا إلى أن المدن الجامعية على اتم الاستعداد لفتح أبوابها لاستقبال الطلاب المقمين بها للعودة تدربيجا اعتبارا من أمس الجمعة.

وأضاف المصدر لـ صدي البلد، أنه لايمكن تسكين الطلاب إلا بعد توقيع الكشف الطبي علي جميع الطلاب العائدين من إجازة منتصف العام بالمراكز الطبية داخل المدينة الجامعية، للتأكد من سلامة جميع الطلاب.

وأشار إلى أنه لن يسمح اطلاقا بدخول الطالب أو الطالبة إلى غرفته أو إلى المبنى الذي يقيم به، إلا بعد إجراء الكشف بالمركز الطبي داخل المدينة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

محافظ الإسكندرية: لا تعطيل الدراسة غدا.. والإجازات تمنح في حالتين

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

بدءاً من الغد.. الأرصاد تطمئن المواطنين باستقرار الأحوال الجوية |فيديو

في دقيقة ونصف.. طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط احترافي وسط عاصفة ضربت مطار لندن

ترشيحاتنا

زيت اللوز وفيتامين هـ .. 9 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء

ليلة استثنائية لـ محمد صلاح وليفربول.. 150 هدفًا للفرعون المصري

دون ضمانات.. تعرف على القرض الشخصي من البنوك

عندنا أفضل طيارين.. الكابتن وليد مراد: "أي زميل في مصر للطيران كان هيعمل اللي عملته"

خناقة على الهواء بسبب الإيجار القديم.. وأحمد موسى يخرج فاصل.. فيديو

رويترز: سماع دوي انفجارات في أماكن متعددة بمدينة دونيتسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرضاعة الطبيعية أثناء إصابة الأم بالأنفلونزا

سرطان الرئة وورم بالمخ.. كيف عاش زكي فطين عبدالوهاب 3 سنوات مع المرض الخبيث؟

شاهد... حمادة هلال يحتفل بخطوبة الفنانة إلهام عبد البديع على المسرح ببورسعيد

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

فيديو

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ