إجراءات احترازية مشددة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس.. مواعيد إعلان نتائج الفصل الأول بكلية تجارة.. والمدن الجامعية: مسحة للطلاب المخالطين للتأكد من سلامتهم

_ اجراءات احترازية مشددة باول ايام الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس

_ بدءا من الأربعاء المقبل.. مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس

_مدن جامعة عين شمس: مسحة للطلاب المخالطين للتأكد من سلامتهم



انطلق اليوم، الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية ، وسط أجراءات احترازية مشددة للحفاظ علي الطلاب من فيروس كورونا وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وانتهت جامعة عين شمس استعدادتها لاستقبال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجامعى 2021 /2022، ودخلت ادارة الجامعة فى حاله طوارئ لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة وذلك لبدء المحاضرات .

وأعلنت إدارة الجامعة بأنه تم تجهيز قاعات المحاضرات والمعامل بشكل عام بالكليات المختلفة وأيضا التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة وذلك من خلال ترك مسافات كافية داخل القاعات وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظًا على التباعد الاجتماعى، وايضا مع رش وتعقيم القاعات والمعامل بين فترات المحاضرات.

ووضعت الجامعة عددا من الضوابط لدخول الطلاب الحرم الجامعى، وأنه لن يسمح بدخول الطالب بدون ارتداء الكمامة.

واكدت الجامعة انها لن يسمح بدخول الكليات بدون إثبات الشخصية و يمنع التدخين داخل قاعات المحاضرات قطعيا مع دخول الطلاب بإثبات تلقى لقاح كورونا.

أعلنت عدد من كليات جامعة عين شمس بدء تفعيل المنصات الإلكترونية ورفع المحاضرات عليها، وذلك ليستفيد جميع الطلاب وأيضا تعد المنصات نوعا من أنواع التعليم عن بعد،حيث أعلنت كلية الآداب عن الانتهاء من إعداد جداول المحاضرات، وأيضا وضع آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكترونى، وذلك فى ظل تطبيق نظام التعليم الهجين والذى يجمع بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد.

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن نتيجة الفصل الدراسي الأول ستظهر في بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني والطالبات لم يسددن المصروفات ستحجب عنهن النتيجة لافتا أن طالبات الساعات المعتمدة لن يتم قبول التسجيل إلا بعد سداد المصروفات .

وأكدت الدكتورة أميرة أنه تم فتح دعم المصروفات الدراسية لطالبات بالكلية الغير قادرات للعام الجامعي 20212022 عن طريق صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 21 فبراير 2022 .

وأضافت عميدة كلية البنات لـ صدي البلد، أن البحث الاجتماعي خاص بدعم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنية الكلية.

وأعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2021 / 2022 لجميع فرق مرحلة البكالوريوس للشعبة العربى وشعبة اللغات وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني UMS ، بدء من يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير وحتى الثلاثاء 1 مارس.

وأوضح ا.د خالد قدرى عميد الكلية أنه وفقا للجدول المعلن فمن المقرر إعلان نتيجة الفرقة الأولى يوم الأربعاء الموافق ٢٣ فبراير ، والفرقة الثانية يوم الجمعة الموافق ٢٥ فبراير ، والفرقة الثالثة يوم الأحد الموافق ٢٧ فبراير ، وسيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسى الاول للفرقة الرابعة يوم الثلاثاء الموافق ١ مارس.

ووجه ا.د خالد قدرى الشكر لادارة الجامعة ممثلة فى ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على ما تقدمه الجامعة من دعم للكلية وابنائها الطلاب والذى اسفر عن سرعة اعلان نتائج جميع الفرق متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر ان الكلية أعلنت سابقا نتائج جميع فرق برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية واللغة الانجليزية.

وتهيب ادارة الكلية بأبنئها الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية سرعة الدخول على نظام ادارة الجامعة UMS وسداد المصروفات حتى يمكنهم معرفة نتائجهم. وفى حالة عدم قدرة الطالب على سداد المصروفات لظروف خاصة يمكنه التوجه إلى صندوق التكافل وذلك بادارة رعاية الشباب بالكلية لتقديم الدعم المالى المناسب.

وقال مصدر مسئول بالمدن الجامعية في جامعة عين شمس، أنه علي أي طالب خالط خلال فترة إجازة منتصف العام أي أشخاص مصابين أو محتمل إصابتهم بفيروس كورونا، التقدم إلي المركز الطبي علي الفور لعمل مسحة طبية سريعة للتأكد من سلامته ووقاية زملائه، مشددا علي جميع الطلاب والطالبات الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد مصدر مسئول بالمدن الجامعية في عين شمس، أن بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون اعتبارا من البوم السبت، لافتا إلى أن المدن الجامعية على اتم الاستعداد لفتح أبوابها لاستقبال الطلاب المقمين بها للعودة تدربيجا اعتبارا من أمس الجمعة.

وأضاف المصدر لـ صدي البلد، أنه لايمكن تسكين الطلاب إلا بعد توقيع الكشف الطبي علي جميع الطلاب العائدين من إجازة منتصف العام بالمراكز الطبية داخل المدينة الجامعية، للتأكد من سلامة جميع الطلاب.

وأشار إلى أنه لن يسمح اطلاقا بدخول الطالب أو الطالبة إلى غرفته أو إلى المبنى الذي يقيم به، إلا بعد إجراء الكشف بالمركز الطبي داخل المدينة.