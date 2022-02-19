زراعة عين شمس: دفع المصروفات الدراسية شرط أساسي لتسجيل المواد لطلاب الدراسات العليا

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه تم بدء تسجيل المقرارات لطلاب الدراسات العليا ، لافتا إلى ضرورة دفع المصروفات الدراسية قبل التسجيل.

وأشار أحمد جلال إلى أن آخر موعد لتسجيل المقررات الأسبوع الثالث من بداية الدراسة، وآخر موعد للحذف يوم الخميس من الأسبوع السادس للدراسة وترسل المقررات إليكترونيا على البريد [email protected]

وأضاف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الجامعة خصصت منظومة إلكترونية UMS لمعرفة النتيجة تسهيلا على الطلاب موضحا أنه سوف تحجب نتائج الطلاب الذي م تسدد المصروفات الدراسية.

وأكد الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لـ “صدى البلد” أنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع البرامج بالكلية وعلى الطلاب الدخول بالحساب الخاص على منظومة جامعة عين شمس UMS لمعرفة النتيجة، وستعلن نتيجة المستوى الأول لاحقا.

وأشار الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إلى أن الكلية تكثف استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من حصول كافة الطلاب على لقاح كورونا المستجد.

وأوضح “جلال”، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية مناسبة بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب ، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية، والتأكد من تلقي الطلاب لـ جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.