محمد صلاح : بن شرقي يخاف على قدمه.. وأتوقع تأهل الأهلي والزمالك

قال محمد صلاح، لاعب الزمالك الأسبق، إن الزمالك فرط في فوز سهل أمام فريق ساجرادا الأنجولي في المباراة التي جرت مساء السبت بدوري الأبطال.

وأضاف محمد صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك أضاع فوزا سهلا أمام فريق متواضع مشددا إن تغيير طريقة اللعب أربكت دفاع الزمالك، وغياب عدد من الركائز الأساسية مثل طارق حامد، تسبب في عدم الترابط بين الخطوط، كما أن الجهاز الفني كان سببا في غياب الروح عن اللاعبين.

وتابع:" أتمنى أن ينجح الزمالك في إنهاء تجديد عقد أشرف بن شرقي، في أقرب فرصة، واضح ابتعاد اللاعب عن التركيز وخوفه على قدمه في الالتحامات".

وواصل:" رغم النتائج السلبية التي حققها الزمالك حتى الآن ببطولة دوري الأبطال، لكني على ثقة في تأهله للمرحلة المقبلة، كما أتوقع تأهل الأهلي وصن داونز إلى ربع نهائي دوري الأبطال".