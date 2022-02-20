شاهد.. اعتداء مدرس على طالب بعنف داخل المدرسة وفيديو يفضحه

أثار مقطع فيديو متداول غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر مدرس أمريكي يعنف صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا، ويضربه بالحائط ثم يدفعه بقوة على الأرض داخل إحدى المدارس العامة بمدينة نيويورك.

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مدرس تربية رياضية يدعى «كولين ماكنالي» عمره 58 عامًا، بعد اعتدائه على طالب في مدرسة بنيامين إن كاردوزو الثانوية وهي مدرسة عامة في بايسايد بمدينة نيويورك.

كان المراهق الذي لم يكشف عن اسمه يلعب كرة السلة في صالة الألعاب الرياضية بالمدرسة عندما أخذ المدرس الكرة بعيدًا لأسباب غير مفهومة.

حاول الصبي بعد ذلك استرجاع كرة السلة، لكن المدرس قام بسحبه من قميصه ودفعه باتجاه الحائط، وفقًا لما جاء في لقطات الفيديو للحادث على Eyewitness News.

دخل المراهق ومعلم التربية البدنية في شجار عنيف في الردهة، وشرع ماكنالي في رمي الصبي أرضًا بينما كان زملائه الطلاب والموظفين ينظرون في رعب.

لم تؤد مشاجرة الأربعاء إلى إصابة الصبي بجروح خطيرة، لكنها أدت إلى اعتقال ماكنالي، وتم القبض على مدرس التربية البدنية في المدرسة ووجهت إليه تهمة تعريض حياة الطفل للخطر والتحرش من الدرجة الثانية.