مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 20 - 2 - 2022 العديد من المباريات الهامة بمنافسات الكونفدرالية الأفريقية، ويأتي على رأسها مباراة بيراميدز ممثل الكرة المصرية مع زاناكو.

مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

زاناكو X بيراميدز - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أوثو دويو X كوتون سبورت - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

الاتحاد X اورلاندو بيراتس - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

المصري البورسعيدي X مازيمبي - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أسيك ميموزا X نهضة بركان - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

الحرس الوطنى X سيمبا - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

الأهلي طرابلس X الصفاقسي - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

شبيبة الساورة X رويال ليبوباردس - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

كما خاض فريق نادي بيراميدز تدريبه الأول في مدينة لوساكا عاصمة زامبيا في إطار الإعداد لمواجهة زاناكو في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر اليوم الأحد بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأقيم المران الذي استمر لمدة ساعة ونصف على ملعب نادي زاناكو القريب من مقر فندق إقامة البعثة، ووسط أمطار غزيرة تستمر في الهطول على العاصمة الزامبية خلال الفترة الحالية.

واشتمل التدريب على وحدات بدنية وخططية وفنية والتركيز على بعض الجوانب الهامة لتنفيذها في المباراة، وأكد المدير الفني إيهاب جلال على اللاعبين ضرورة التركيز من أجل الفوز وتحقيق الثلاث نقاط والابتعاد بصدارة المجموعة.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى على الأهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.