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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون يحذر من اقتراب الحرب العالمية الثالثة

صدى البلد

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الأوضاع بين أوكرانيا وروسيا قد تؤدي لاندلاع أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية التي انتهت عام 1945.

وقال جونسون، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن: "الخطة التي نراها تشبه ما يمكن أن يتحول إلى أكبر حرب في أوروبا منذ العام 1945 من حيث النطاق".

واعتبر جونسون أنه "يوجد احتمال عال بما فيه الكفاية" لشن القوات الروسية عملية غزو لأوكرانيا، زاعما أن ذلك قد يحدث ليس فقط عبر منطقة دونباس وإنما من الحدود البيلاروسية الأوكرانية "من أجل تطويق كييف".

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وشدد رئيس الوزراء البريطاني مع ذلك على أن  مثل هذه الإجراءات ستؤدي ليس فقط إلى معاناة الأوكرانيين وإنما الشعب الروسي.

إلى ذلك، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج ، أن روسيا تعتزم شن هجوم كامل النطاق على أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج إن "كل المؤشرات تدل على أن روسيا تخطط لشن هجوم كامل النطاق على أوكرانيا. نحن جميعا متفقون على القول إن خطر وقوع هجوم مرتفع جدا".

وتقول الدول الأعضاء في الناتو بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

جونسون الحرب العالمية أوكرانيا روسيا اوروبا

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