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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن تلقى معلومات خطيرة بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا

صدى البلد

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل مراقبة الوضع المتطور في أوكرانيا، ويجري إطلاعه بانتظام على المستجدات والأحداث على الأرض من قبل فريق الأمن القومي الخاص به.

وأضاف البيت الأبيض  في بيان له أن فريق الأمن القومي الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن أكد مجدداً أن روسيا يمكن أن تشن هجوما ضد أوكرانيا في أي وقت.

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وذكر البيت الأبيض في بيانه أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى معلومات مستكملة عن اجتماعات نائب الرئيس في مؤتمر ميونيخ للأمن مع رئيس أوكرانيا زيلينسكي، ورئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرج، وقادة دول البلطيق (رئيس وزراء إستونيا كالاس، ورئيس لاتفيا ليفيتس، ورئيس ليتوانيا ناوسيدا)، والمستشار شولز من ألمانيا، ورئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس، وقادة الحلفاء والشركاء الآخرين.

وقال البيت الأبيض أن بايدن سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي بشأن الوضع في أوكرانيا.

البيت الأبيض بايدن روسيا أوكرانيا الرئيس الأمريكي

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