عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر : تقلبات جوية تشهدها البلاد الأربعاء المقبل

الطقس
الطقس

قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت اليوم أمطارا وسيولا على معظم المحافظات، موضحة أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت  الجمعة ومستمرة. 

وأوضحت إيمان شاكر، أن حالة عدم الاستقرار أثرت على شمال الصعيد، و محافظة البحر الأحمر، وسيناء، وكان لها تأثير على السواحل الشمالية للبلاد، وكذلك جميع محافظات الوجه البحري، ووصلت للقاهرة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بداية من الغد سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة سجلت 16 درجة، و ستكون درجة الحرارة 19 درجة، أى أن هناك ارتفاعا ثلاث درجات، وسيكون هناك أشعة شمس على المحافظات.

 

تقلبات جوية

ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من بعد يوم الثلاثاء المقبل سيكون هناك تقلبات جوية، وتحديدًا من يوم الأربعاء المقبل، وأكدت أنه فى القريب سيتم الإعلان عن حالة التقلبات الجوية التى ستشهدها البلاد يوم الأربعاء المقبل.

 

 

الأرصاد تقلبات جوية الاحوال الجوية درجة الحرارة امطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

في دقيقة ونصف.. طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط احترافي وسط عاصفة ضربت مطار لندن

ترشيحاتنا

بريطانيا.. جونسون يعلن عن خطة لإلغاء عزل كورونا: المصابون سيتجولون بحرية

الأرصاد تحذر : تقلبات جوية تشهدها البلاد الأربعاء المقبل

مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد والقنوات الناقلة

في 7 دقائق .. يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم ويتخطى ماسك|فيديو

اليوم.. آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

الاتحاد الأوروبي يحذر من "أحداث مدبرة" للتصعيد العسكري في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اعتداء مدرس على طالب بعنف داخل المدرسة وفيديو يفضحه

شاهد لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أتوبيس |فيديو

الرضاعة الطبيعية أثناء إصابة الأم بالأنفلونزا

سرطان الرئة وورم بالمخ.. كيف عاش زكي فطين عبدالوهاب 3 سنوات مع المرض الخبيث؟

فيديو

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ