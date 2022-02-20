الأرصاد تحذر : تقلبات جوية تشهدها البلاد الأربعاء المقبل

قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت اليوم أمطارا وسيولا على معظم المحافظات، موضحة أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت الجمعة ومستمرة.

وأوضحت إيمان شاكر، أن حالة عدم الاستقرار أثرت على شمال الصعيد، و محافظة البحر الأحمر، وسيناء، وكان لها تأثير على السواحل الشمالية للبلاد، وكذلك جميع محافظات الوجه البحري، ووصلت للقاهرة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بداية من الغد سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة سجلت 16 درجة، و ستكون درجة الحرارة 19 درجة، أى أن هناك ارتفاعا ثلاث درجات، وسيكون هناك أشعة شمس على المحافظات.

تقلبات جوية

ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من بعد يوم الثلاثاء المقبل سيكون هناك تقلبات جوية، وتحديدًا من يوم الأربعاء المقبل، وأكدت أنه فى القريب سيتم الإعلان عن حالة التقلبات الجوية التى ستشهدها البلاد يوم الأربعاء المقبل.