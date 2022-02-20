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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عريس الإسماعيلية: كنت مضغوط بسبب تجهيزات الفرح وبعتذر ووعدت زوجتي بتعويضها

عروسا الإسماعيلية
عروسا الإسماعيلية

https://fb.watch/bhcal9O6rJ/

توجهت أسرة عريس الإسماعيلية، والذي أقدم يوم زفافه على ضرب عروسه أمام المارة، عقب انتهائها من وضع مكياج الزفاف بأحد صالونات التجميل، باعتذار إلى نساء مصر وعروسه وأهل محافظة  الإسماعيلية.

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وتقدم العريس وأسرته من خلال بث مباشر مع صدي البلد باعتذار رسمي حول الواقعة التي كانت حديث الساعة خلال الساعات الماضية.

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وأرجع عبد الله " العريس"، واقعة التعدي  لتعرضه لضغوط التحضير للعرس، مؤكدا أن زوجته ونساء مصر علي رأسه وأنه اعتذر لعروسته ، متمنيا أن يعوضها عن كل ما تعرضت إليه خلال الأيام القليلة الماضية.

ونفى العريس قيامه بطلب مبالغ مادية من وسائل الإعلام المختلفة والتي تواصلت معاه خلال الفترة السابقة، مقابل الظهور الإعلامي، مضيفا : «احنا الحمد لله شبعانين وما يلزمناش حاجة من حد».

وعن طبيعة عمل عريس الإسماعيلية قال: «نعمل في الفاكهة والخضار»، وعن الواقعة قال: «والله سوء تفاهم وبيحصل عادي وستات مصر فوق دماغنا».

وقال مصطفى، شقيق عريس الإسماعيلية، إنه يكن كل التقدير للمرأة المصرية قائلا: «أي امرأة على دماغنا والتقدير والشكر والاحترام لها وده وضع مكنش مقصود وموضوع وعدى ومفيش أي حاجة، وشعب الإسماعيلية على دماغنا وإحنا أتربينا وعيشنا فيها».

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