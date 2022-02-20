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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | الأرصاد تحذر من الطقس خلال الفترة المقبلة.. مذيعة "كلام الناس" تعتذر على الهواء بسبب “عروس الإسماعيلية”: "سوء تعبير والتوفيق خاني"

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم ابرزها :


"انزلوا للضرورة" .. محافظ البحر الأحمر يناشد المواطنين ويوضح تفاصيل غلق طريق رأس غارب

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مدينة الزعفرانة شهدت اليوم أمطار غزيرة في تمام الساعة السادسة صباحاً، والتي امتدت إلى مدينة رأس غارب، مشيراً إلى أنها استمرت لمدة 3 ساعات ما أدى إلى غلق الطريق بسبب حدوث السيول.

هشام رامى : الألعاب الإلكترونية مسجلة إدمان

 

دكتور هشام رامى، استاذ الطب النفسى، أن إدمان الألعاب الإلكترونية إدمان كـ إدمان المخدرات تماما.

محافظ الإسكندرية: لا تعطيل الدراسة غدا.. والإجازات تمنح في حالتين

 

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تستعد لفصل الشتاء استعدادات ضخمة بالتنسيق مع هيئة الأرصاد.

«ابدأ مشروعك».. جهاز تنمية المشروعات يوضح: إزاي تبقى رجل أعمال من الصفر|فيديو

 

قال طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، إن أي شخص جاد ويريد عمل مشروع ولديه الإرادة والفكر نقوم بمساعدته ونقف إلي جانبه ، مؤكدا أن أي شخص يلجأ إلي الجهاز ويريد البدء في مشروع وليس لديه الفكرة نوفرها له.

 

كانوا بيصدعونا دايماً.. أحمد موسى: كندا أصدرت قانون طوارئ لمواجهة المظاهرات|فيديو

 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن  كندا كانت تتحدث عن سبب تواجد حالة الطوارئ في مصر في فترة من الفترات، مضيفا: "كانوا بيصدعونا دايمًا وجه اليوم اللي تصدر فيه كندا قانون طوارئ".

 

"رغم تخطينا الفترة الصعبة من الشتاء" .. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الفترة المقبلة

 

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء ما زال على انتهاءه  شهر كامل والتقلبات الجوية شييء طبيعي في الشتاء ولكن تخطينا الفترة الصعبة من موسم الشتاء الحالي، لافتا إلى أن الأجواء الجوية ستستقر خلال الفترة القادمة.

 

إنشاء 332 مركز خدمات زراعية ضمن حياة كريمة.. وزارة الزراعة توضح التفاصيل|فيديو

 

قال محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة لتطوير حياة سكان المناطق الريفية وهذا ما يظهر لنا من خلال إعمال مبادرة "حياة كريمة" مؤكدا أنها المشروع الأكبر علي مستوي العالم مشيرا إلى أن جميع محافظات جمهورية مصر العربية تستفيد من هذا المشروع .

ابتعدوا عن الأشجار واللافتات.. التنمية المحلية تحذر المواطنين من الطقس السيئ.. فيديو

 

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك عدة محافظات شهدة سقوط أمطار اليوم.

مذيعة "كلام الناس" تعتذر على الهواء بسبب “عروس الإسماعيلية”: "سوء تعبير والتوفيق خاني"

 

قدمت المذيعة ياسمين عز، اعتذارا على الهواء بشأن ما أُثير حولها أمس أثناء حديثها عن واقعة ضرب عروس الإسماعيلية، قائلة: "أنا بعتذر بشكل واضح وصريح.. إذا كان اللي قولته امبارح اتفهم بأني موافقة على أي عنف أو أي إهانة ضد عروسة الإسماعيلية، أو إني بشجعها على قرارها".

أحمد موسى: مصر ضمن الدول المتوقع لجوء أوروبا لها للحصول على الغاز


قال الإعلامي أحمد موسى، إن العلاقة بين مصر واليونان وقبرص قوية واستراتيجية، مضيفا: "تم ترسيم  الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، وبدأت أعمال التنقيب عن الغاز، وربنا كرمنا بحقل ظهر".

 

 

 

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