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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. استمرار سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأحد، تقريرا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

حالة الطقس بالسعودية اليوم الأحد

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر سقوط أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، والشرقية؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية.

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كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على حائل وبريدة، ويُستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والاوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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