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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موظف يتعدى على زوجة شقيقه بسكين في سوهاج

صدى البلد

أصيبت ربة منزل في بداية العقد الثالث من العُمر، بطعن نافذ بالصدر، واشتباه نزيف داخلي؛ إثر تعدي شقيق زوجها عليها باستخدام سلاح أبيض “سكين”، بمركز طما شمال محافظة سوهاج، لوجود خلافات عائلية بينهما.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي، بوصول المدعوة “مروة. ا. م - 21 عامًا - ربة منزل - وتقيم دائرة المركز - ولها محل إقامة أخر بمحافظة أسيوط”، مُصابه بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وجرح رضي تهتكي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالصدر وجروح متفرقة بالجسم.

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وعلى الفور تم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤالها اتهمت شقيق زوجها المدعو “عصام. م. س - 32 عامًا - موظف - ويقيم دائرة محافظة أسيوط"، بالتعدي عليها بسلاح أبيض وإحداث إصابتها المذكورة، بسبب خلافات عائلية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة عبارة عن سكين مطبخ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج سكين موظف الصدر خلافات

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