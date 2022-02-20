رغم الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن الاستقرار في الأحوال الجوية.. فيديو

بعد 48 ساعة من عدم الاستقرار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم أجواء شتوية مستقرة على كافة مناطق الجمهورية بعد 48 ساعة من حالة عدم الاستقرار للأحوال الجوية.

وأضافت "غانم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أننا شهدنا اليوم أيضاً الشبورة المائية وهى تظهر فى حالة الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأشار عضو المركز الاعلامى بهيئة الارصاد الجوية، إلى أنها ظهرت على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لكنها تتلاشى مع ظهور أشعة الشمس والرؤية الأفقية تحسنت معها.

وتابعت عضو المركز الاعلامى بهيئة الارصاد الجوية، أن طقس اليوم معتدل فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى، ودافئ على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار.