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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد الجوية في فرنسا تضع 4 مقاطعات في حالة الطوارئ البرتقالية بسبب عاصفة "يونيس"

صدى البلد

وضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية صباح اليوم /الأحد/ أربع مقاطعات بشمال فرنسا في حالة الطوارئ البرتقالية بسبب عودة الرياح القوية المتوقعة في المساء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية – حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم /الأحد/ - من هبوب رياح تزيد يرعتها عن 100 كم / ساعة بسبب عاصفة "يونيس" التي اجتاحت صباح امس /السبت/ شمال غرب أوروبا. 

وقالت هيئة الأرصاد ان المقاطعات الأربع هم "نور" و"با دو كاليه" وإقليم "سوم" وإقليم" السين البحرية" بمنطقة نورماندي بشمال فرنسا ، حيث ستتاثر تلك المناطق بين الساعة 8:00 مساء من اليوم الأحد والساعة 1:00 صباحا من غد /الاثنين/ (حسب التوقيت المحلي للبلاد) بعاصفة جديدة ولكنها تتطلب يقظة خاصة.

يذكر أن عاصفة "يونيس" لم تسبب في وقوع حالات وفاة في فرنسا ولكنها أودت بحياة 16 شخصا على الأقل في هولندا وبولندا وإنجلترا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا.

هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أربع مقاطعات بشمال فرنسا

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