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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة خالد مهدي مدير الكرة السابق بنادي الإنتاج الحربي

الكابتن خالد مهدي
الكابتن خالد مهدي

توفي صباح اليوم، الأحد، الكابتن خالد مهدي مدير الكرة السابق بنادي الإنتاج الحربي، بعد صراع طويل مع المرض.

 

وكتب مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: ‏إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى،‏إن العين لتدمع والقلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله ربنايرحمك ويغفرلك ويتجاوز عنك ويصبر أهلك.. خالد مهدي في ذمة الله".

 

وعانى  خالد مهدى من تدهور في حالته الصحية خلال الأشهر الماضية، حيث دخل فى غيبوبة “كبد” في شهر يوليو الماضي.
 

ويعد خالد المهدى واحدا من أبرز مدراء الكرة فى الدوري المصري فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها وتواجده منذ عدة سنوات على رأس منظومة الكرة بنادى الإنتاج الحربي .

خالد مهدي الانتاج الحربى وفاة خالد مهدي نادي الانتاج الحربي مجدي عبد العاطي

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