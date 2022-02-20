محافظ أسيوط: استمرار أعمال إزالة التعديات على الأراضي زراعية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالتنسيق بين الجهات المعنية بناءاً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم ،مشيراً إلى تنفيذ أعمال إزالة للتعديات خلال حملات تم شنها بمراكز أبنوب والفتح ومنفلوط والبداري وذلك عقب أعمال الرصد الدورية التي تتم بالتعاون بين الوحدات المحلية والقروية واملاك الدولة والتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية وغيرها.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات سوف تشمل كافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة لتنفيذ الإزالة في المهد فور رصدها وقبل تفاقمها للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدى لها بكل حسم وشدة بتكثيف الحملات الميدانية وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعمل على عدم تكرار التعدي مرة أخرى.

وأشار إلى توجيهاته المستمرة لأعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة والمتغيرات المكانية خلال اجتماعات متوالية بالمتابعة الدورية واليومية لأي تعديات ومخالفة البناء على الأراضي الزراعية بالقرى والنجوع وتكثيف الجهود لايقاف أي تعدي او مخالفة للقانون والعمل على التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء والجهات المعنية لإزالة التعدي فوراً وسريعاً في المهد.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت من تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء على الأراض الزراعية ومخالفات لقانون البناء بمراكز أبنوب والفتح ومنفلوط وذلك بالتنسيق وبمشاركة تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ،ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وقسم الإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها.

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