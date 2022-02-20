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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هروب آلاف النساء والأطفال إلى روسيا بعد اشتعال التوترات في أوكرانيا|فيديو

أوكرانيا
أوكرانيا

عبر حوالي 30 ألف شخص الحدود الروسية من دونباس، يومي السبت والأحد، وذلك مع اشتعال التوترات في أوكرانيا، وكان غالبية الذين تم إجلاؤهم من دونباس من الأطفال.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” أدى التصعيد العسكري المستمر في دونباس إلى فرار الآلاف من السكان المحليين عبر الحدود إلى روسيا، كما أعلنت السلطات في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين،عن إجلاء النساء والأطفال.

ووفقًا لإدارة الأمن الحدودي الروسية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في روستوف أوبلاست، عبر حوالي 30 ألف شخص من دونباس إلى روسيا.

وقال القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي ألكسندر تشوبريان، اليوم الأحد، إن أكثر من 40 ألف لاجئ من دونباس وصلوا حتى الآن بالفعل إلى روسيا.

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وقال تشوبريان: “المعلومات تفيد بأن أكثر من 40 ألف شخص أجبروا على مغادرة المناطق المجاورة لأوكرانيا ووصلوا إلى الأراضي الروسية. وهم الآن موجودون بشكل أساسي في منطقة روستوف”.

وأكد تشوبريان أن حوالي 2000 لاجئ من دونباس انطلقوا بالقطارات من روستوف إلى منطقتي فورونيج وكورسك.

وقال: “نواصل اختبارات فيروس كورونا بين اللاجئين في جميع نقاط الإقامة المؤقتة لا توجد نتائج إيجابية حتى الآن”.

وأضاف: “لقد وجدنا طريقة لتقديم أجهزة صرف آلي إضافية متنقلة والتي ستساعد بشكل كبير في عمليات الدفع في نقاط الإقامة المؤقتة".

و أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان، اليوم الأحد، أنهما تعرضتا لانتهاكات وقصف متكرر من قبل الجيش الأوكراني استهدف مناطق سكنية ومصنعا حكوميا بـ دونيتسك.

وحسب وكالة “نوفوستي” ذكرت سلطات دونيتسك أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقتين سكنيتين ومصنع دونيتسك الحكومي للمنتجات الكيمياوية، بقذائف من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

وفي وقت سابق، استهدف  الجيش الأوكراني نقاطا سكنية في دونيتسك لمدة ساعتين، وهي دوكوتشيفسكن، وقرية ستاروميكايلوفكا في غرب دونيتسك، وقرى نوفولاسبا ولينينسكوي في جنوب الجمهورية، وقرية سبارتاك بشمال دونيتسك. 

واستخدم الجيش الأوكراني قذائف هاون عيار 120 ملم وقاذفات قنابل يدوية من مختلف الأنواع، ومدفعية ثقيلة.

كما لفت بيان السلطات في الجمهورية إلى أنه ومنذ منتصف ليل 20 فبراير، قصفت القوات الأوكرانية أراضي الجمهورية 20 مرة، بما في ذلك ضواحي دونيتسك، وتم إطلاق 230 قذيفة باتجاه دونيتسك، بينها قذائف عيار 120 و122 ملم، التي يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك.

وفي جمهورية لوجانسك، فأعلنت سلطاتها عن ما مجموعه 49 انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب قوات كييف يوم السبت، بما في ذلك بالمدفعية الثقيلة.

 

 

 

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