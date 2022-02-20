بلينكن: ما يحدث على الأرض ينذر بقرب الغزو الروسي لـ أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد"، إن كل ما يحدث على الأرض في أوكرانيا يشير إلى أن روسيا على شفا غزو أراضيها.

وحسب "سي إن إن"، قال بلينكن: "كل ما يحدث على الأرض في أوكرانيا، بما في ذلك إعلان روسيا وبيلاروسيا تمديد المناورات العسكرية، يشير إلى أن العالم على شفا غزو روسي لأوكرانيا".

وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة ملتزمة حتى اللحظة الأخيرة باستغلال كل فرصة لمعرفة ما اذا كانت الدبلوماسية يمكن أن تثنى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن المضى قدما فى الغزو".

وتابع أن الولايات المتحدة أعدت مع حلفائها حزمة عقوبات كبيرة ضد روسيا حال غزوها أوكرانيا.

وواصل وزير الخارجية الأمريكي: "سألتقي نظيري الروسي الأسبوع المقبل في أوروبا إذا لم يحدث الغزو الروسي لأوكرانيا، وفرض العقوبات قبل حدوث الغزو الروسي على أوكرانيا سيفقدنا قدرة الردع ضد روسيا".