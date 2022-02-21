خير بلدنا| إنشاء 9 جمعيات زراعية وتنفيذ مشروعات خدمية بـ184 قرية وعزبة بشبين القناطر..شاهد

تجرى على قدم وسائق تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة القليوبية بقرى مركز شبين القناطر والتي تضم 36 قرية و148 عزبة تابعة لـ 9 وحدات محلية وقروية ويقطنها 600 ألف نسمة للارتقاء بحياة الإنسان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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ويشهد عدد كبير من قرى شبين القناطر أعمال تطوير في مختلف المجالات والقطاعات سواء كانت تعليمية وصحية وشبابية، بالإضافة إلى تبطين الترع والمصارف ومد خطوط الغاز الطبيعي والصرف الصحي للقرى المحرومة ، وتوصيل شبكات المياه وبناء محطات جديدة لتوصيل كوب مياه نظيف لها.

ومن ضمن الأعمال التي تشهدها المبادرة تطوير وانشاء مشروعات خدمية مختلفة سواء كانت مشروعات زراعية أو بيطرية بالإضافة الى المشروعات العامة التي تستهدف فى المقام الأول خدمة المواطنين.



ومن بين هذه المشروعات يجرى حاليا أعمال تطوير 9 جمعيات زراعية على مستوى مركز شبين القناطر وتتضمن الأعمال إحلال وتجديد هذه الجمعيات وذلك بقرى كفر شبين وطحانوب والمريج ونوى والجعافرة والقشيش والأحراز وطحوريا ومنشاة الكرام بالإضافة إلى أعمال تطوير عددا من الوحدات البيطرية لتقديم خدمات للمربين والعمل على تنمية الثروة الحيوانية.



وقد بلغت نسبة التنفيذ فى الجمعيات الزراعية حتى الان ما يقرب من 80% بمختلف الأعمال الإنشائية ، وجارى العمل على الانتهاء من هذه الأعمال وفقا للمواعيد والجداول الزمنية ، في حين قارب البعض منها على الانهاء فعليا لتدخل الخدمة قريبا.

من جانبه أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة شهدت كل القطاعات الخدمية نقلة نوعية و توفير بيئة مناسبة وإحداث حياة أفضل لأهالي الريف بمركز ومدينة شبين القناطر لتحقيق أهداف المبادرة على أكمل وجه بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات.



وأشار محافظ القليوبية الى أنه تتم متابعة العمل على مدار اليوم للتعامل الفوري وإزالة أى معوقات قد تحدث وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي كما يتم تنفيذ 543 مشروعا خدميا بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم ومراكز الشباب والغاز والكهرباء والطرق والاتصالات والجمعيات والبنوك الزراعية بالإضافة إلى تبطين الترع والسكن الكريم بتلك القرى و بتكلفة إجمالية 6,9 مليار جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية لها وتحويلها إلى قرى نموذجية وحضارية وتحسين جودة الحياة لقاطنيها .

وأشار المحافظ إلى أن المنازل التى يتم تطويرها وتأهيلها ضمن سكن كريم تبلغ 1688 منزلا منها 383 بالجعافرة و365 بنوى و268 بالقشيش و242 بكفرشبين و129 بطحوريا و118 بطحانوب و109 بمنشاة الكرام و72 بالمريج و63 بالأحراز وتم الانتهاء من 30% منها.



من ناحية أخرى أشاد عدد كبير من أهالي قرى مركز شبين القناطر بالمبادرة الرئاسية مؤكدين أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة ، تعكس اهتمامه بالقرى التي عانت من التهميش لسنوات حيث كان أبناء القري والريف المصري في أمس الحاجة إلى هذه المبادرة لإعادة الحياه لتلك القرى من جديد لأنها كانت تفتقر الى عدد من الخدمات فى مختلف القطاعات.



من جانبها قالت الدكتورة أمانى إبراهيم مدير المشروعات فى القليوبية أن مبادرة حياة كريمة تعد مشروع القرن وأملا جديدًا لأهالى القرى فى ظل اهتمام الرئيس بالريف المصرى وتحويله إلى قرى نموذجية حيث كانت فى أمس الحاجة إلى مبادرة لإعادة الحياة لها من جديد حيث تضم العديد من المنازل الريفية البسيطة التى تحتاج للتطوير والبناء لتوفير سكن كريم وملائم لأصحابها، وبعد الانتهاء من حصر تلك المنازل أصبح الحلم حقيقة.



وأضافت مدير المشروعات أن قرى حياة كريمة بشبين القناطر تقع فى نطاق ٩ وحدات محلية وقروية ويبلغ تعداد سكانها 600 ألف نسمة ويجرى تنفيذ المشروعات فى كل القطاعات الخدمية بتكلفة تتخطى ٢ مليار جنيه لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بتلك القرى ، مشيرة أنه تتم متابعة كل مراحل العمل وجهود الأجهزة التنفيذية أولًا بأول للتعامل الفورى وإزالة أى معوقات ، كما تم حصر المنازل المستحقة بقرى المبادرة وبلغ عددها ١٦٨٣ منزلًا مستحقًا للبناء والتطوير.



وأشارت الى انه يتم انشاء 53 مدرسة بتكلفة تقدر بـ 394 مليون جنيه واحلال جزئى وتوسعات 14 مدرسة داخل 13 قرية بتكلفة 69 مليون جنيه ، مضيفة أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية لإطلاق ندوات وحملات توعية بقرى المبادرة بالتنسيق مع مديرية الشباب لأهمية مشاركة الشباب فى المبادرة والحفاظ على المال العام والتعامل والاستخدام الأمثل والرشيد لكافة الخدمات التي ستوفرها المبادرة الرئاسية لأهالي القرى.

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