عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأربعاء.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بكليه التجارة جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى  2021 / 2022  لجميع فرق مرحلة البكالوريوس للشعبة العربى وشعبة اللغات وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني  UMS  ، بدء من يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير وحتى الثلاثاء 1 مارس.


وأوضح الدكتور خالد قدرى عميد الكلية أنه وفقا للجدول المعلن فمن المقرر إعلان نتيجة الفرقة الأولى يوم الأربعاء الموافق ٢٣ فبراير ، والفرقة الثانية يوم الجمعة الموافق ٢٥ فبراير ، والفرقة الثالثة يوم الأحد الموافق ٢٧ فبراير ، وسيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسى الاول للفرقة الرابعة يوم الثلاثاء الموافق ١ مارس.

وقد وجه الدكتور خالد قدرى الشكر لادارة الجامعة ممثلة فى ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على ما تقدمه الجامعة من دعم للكلية وابنائها الطلاب والذى اسفر عن سرعة اعلان نتائج جميع الفرق متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

ومن الجدير بالذكر أن الكلية قد أعلنت سابقا نتائج جميع فرق برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية واللغة الانجليزية.  

txt

جامعة عين شمس تعقد دورة تدريبية لشئون الطلاب للتعامل مع الصم وضعاف السمع

txt

آداب عين شمس تعلن جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني.. صور

txt

عين شمس تكشف أبرز الأنشطة الطلابية المقترح تنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني

txt

جامعة عين شمس تكشف كواليس تصحيح ورصد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

txt

علوم عين شمس تبدأ تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني

txt

اليوم.. انطلاق الموسم الجديد لراديو جامعة عين شمس

txt

جامعة عين شمس تكشف لـ "صدى البلد" أسباب غياب الطلاب بأول يوم دراسي

txt

غدا.. انطلاق الموسم الجديد لراديو جامعة عين شمس

txt

رئيس جامعة عين شمس عضوا بتشكيل مجلس الجامعات الأهلية

txt

طب عين شمس تختتم البرنامج التدريبى للدول الإفريقية في مجال الأمراض المتوطنة المهملة

وتهيب ادارة الكلية بأبنئها الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية سرعة الدخول على نظام ادارة الجامعة UMS وسداد المصروفات حتى يمكنهم معرفة نتائجهم. وفى حالة عدم قدرة الطالب على سداد المصروفات لظروف خاصة يمكنه التوجه إلى صندوق التكافل وذلك بادارة رعاية الشباب بالكلية لتقديم الدعم المالى المناسب.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس التعليم كلية التجارة الفصل الدراسي الأول نتيجة الفصل الدراسي الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

3 لاعبين جدد في قائمة منتخب مصر و3 خارجها.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

ترشيحاتنا

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 21-2-2022

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

اليوم.. مجلس الدولة يتسلم ملفات خريجي الإسكندرية وبنات الأزهر لوظيفة مندوب مساعد

ما هو التسبيح بعد صلاة الفجر؟.. 9 أسرار لا يعرفها كثيرون

الوداد يجهز 3 لاعبين من نجومه قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. فيروس من عصر الديناصورات يسكن أجسادنا لليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ