رصدت الإعلامية نهال طايل، في برنامجها "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، قصة فتاة من حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتفاصيل تعرضها للاعتداء من زوجها لمدة 12 ساعة متواصلة.



وقالت "هالة" إن زوجها طلب منها علاقة شرعية وقت صلاة الجمعة؛ فرفضت، فربطها في السرير، ثم أوصل "سلك كهرباء" بجسدها.

علاقة شرعية

وأوضحت هالة، أنها متزوجة منذ 3 سنوات و5 أشهر، لافتة إلى أن زوجها يكبرها بـ 4 سنوات، ولديها طفلة.

وتابعت هالة: عندما سألته لماذا تضربني هكذا؟، أجابها: "عاوز أقتلك"، لافتة إلى أنه كان يكتم نفسها لفترة طويلة، ويخنقها بيديه لدرجة أنها فقدت الوعى.

شقيق الفتاة

قال شقيق هالة المعتدى عليها من قبل زوجها، أنها تزوجت بعد الجامعة مباشرة، ثم استكملت "دراسات عليا"، وكانت تخدم زوجها وأمه وأبيه خلال دراستها.

وتابع شقيقها، بعد نقلها إلى المستشفى ذهبت إليها أنا وباقى العائلة وكان عددا كثيرا ، وكان والد زوجها وأخيه فقط معنا بالمستشفى، فرفضت شقيقتى أن تخبرنا بأن زوجها هو من اعتدى عليها بالضرب حتى لا نقوم بإيذاء أهل زوجها المتواجدين .

وطالب شقيق الفتاة بإلقاء القبض على الجاني والقصاص منه لشقيقته.

زوج بـ محافظة البحيرة يعذب زوجته بطريقة وحشية ويفر هاربا.. صور

زوج بـ محافظة البحيرة يعذب زوجته بطريقة وحشية ويفر هاربا.. صور

زوج بـ محافظة البحيرة يعذب زوجته بطريقة وحشية ويفر هاربا.. صور

زوج بـ محافظة البحيرة يعذب زوجته بطريقة وحشية ويفر هاربا.. صور

زوج بـ محافظة البحيرة يعذب زوجته بطريقة وحشية ويفر هاربا.. صور

زوج بـ محافظة البحيرة يعذب زوجته بطريقة وحشية ويفر هاربا.. صور

زوج بـ محافظة البحيرة يعذب زوجته بطريقة وحشية ويفر هاربا.. صور