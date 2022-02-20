حذرت من هجمات محتملة.. أمريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة روسيا

أصدرت السفارة الأمريكية لدى روسيا، تحذيرا لراعاياها المقيمين هناك، ونصحتهم بمغادرة البلاد، تزامنا مع تصاعد التوترات في أوكرانيا.

وحذرت السفارة الأمريكية من هجمات محتملة في روسيا، في المراكز التجارية، ومحطات السكك الحديد والمترو، وبعض الأماكن العامة الأخرى في موسكو وسانت بطرسبرج، والمناطق القريبة من الحدود الروسية الأوكرانية.

وكانت الولايات المتحدة أبلغت حلفائها، اليوم الأحد، أن غزو روسيا المحتمل لأوكرانيا، قد يستهدف عددا من المدن الأوكرانية أبعد من العاصمة كييف.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية، إن قائمة المدن التي قد تستهدفها روسيا في أوكرانيا، تشمل خاركيف في الشمال الشرقي للبلاد، ومدينتي أوديسا وخيرسون في الجنوب.

ورفضت المصادر، تقديم تفاصيل عن المعلومات الاستخباراتية التي قالوا إنها تؤكد هذه الفرضيات، حسب الوكالة الأمريكية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في تصريحات لقناة "ABC News"، رداً على سؤال: "هل هناك إمكانية لرؤية الدبابات الروسية في شوارع كييف؟"، إن "هناك احتمالا كبيرا لرؤية دبابات روسية في شوارع العاصمة الأوكرانية".

ي سياق آخر، قررت روسيا، اليوم الأحد، إغلاق جزء كبير من المجال الجوي فوق بحر آزوف، في ظل تصاعد التوترات المتزايدة في أوكرانيا.

وقالت وسائل إعلام محلية في روسيا، إن وزارة الدفاع أعلنت إغلاق معظم بحر آزوف أمام الملاحة البحرية، وإغلاق المجال الجوي فوقه، اعتبارا من منتصف ليل 21 فبراير حتى نهاية 26 فبراير.

كما أشارت التقارير إلى أن نحو 10 سفن حربية روسية، عبرت ممر جسر القرم، متجهة نحو بحر آزوف، المتفرع من البحر الأسود.

وسبق أن أفادت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن القوات الروسية تلقت أوامر بالمضي قدمًا في غزو أوكرانيا.

ونقلت الشبكة عن مصادر استخباراتية قولها إن الأوامر صدرت للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا.

وتابع: "من الممكن أن نرى أعدادا كبيرة من القوات القتالية الروسية تتحرك بسرعة للسيطرة على كييف".