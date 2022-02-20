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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض أوطان صغيرة لـ نهى إلهامي بقاعة نهضة مصر.. الخميس

الفنانة نهى إلهامي
الفنانة نهى إلهامي

يفتتح د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً بعنوان "أوطان صغيرة" للفنانة نهى إلهامي بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي، يوم الخميس 24 فبراير2022 في تمام السابعة مساءً، ويستمر حتى 6 مارس.

حول فلسفة العرض قالت نهى إلهامي: "تطرح الأعمال عدد من التساؤلات .. هل نحن متشابهون؟ هل تشابهت دوافع ومسارات إنتقال الطيور مع أزمات الهوية والمواطنة لدى أبناء جنسنا البشري؟ أم أننا تأثرنا، كبشر، بحركة موسمية أغرتنا إلى حد مبالغ فيه قد يصل، في بعض الأحيان، إلى درجة التسطيح أو الاستسهال، في رحلة تحقيق الحرية والذات؟ ثنائيات الريش والتكيف، أو الاختلالات البنيوية للأعشاش والمواطنة، وحركة جناح طائر في موسم الهجرة للجنوب، هي في واقع الأمر إلتماسنا للسكينة في أسفارنا، كجزء من صراع دائر مع دوافع ذاتنا المتضاربة".

محاكاة رشيقة تطرحها علينا الفنانة نهى إلهامي في مجموعتها الجديدة "أوطان صغيرة" تلقي فيها الضوء على معاناة الإنسان من توتره الوجودي المزمن، وكم أثر على مجمل خياراته الحياتية.

نهى إلهامي خريجة كلية الفنون الجميلة بالقاهرة قسم الجرافيك، شاركت في العديد من المعارض والملتقيات الفنية داخل مصر وخارجها، منها: ملتقى تونس للرسم والتصوير بالفيوم 2021 الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمعرض القومي العام في دورته الأربعين، معرض الحفر المصري - متحف محمود مختار، معرض "اتجاه معاصر" بجاليري بيكار بدولة الكويت ٢٠١٧، "مراكب البرلس" جاليري أزاد بالزمالك، صالون القطع الصغيرة بمجمع الفنون بالزمالك، كما حصلت على العديد من الجوائز بمسابقات وزارة الشباب والرياضة، والجائزة التشجيعية لصالون القطع الصغيرة، لها مقتنيات بمتحف الفن الحديث بمصر بجانب مقتنيات خاصة لدى أفراد وقاعات عرض بمصر والكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

خالد سرور أوطان صغيرة للفنانة نهى إلهامي بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثق

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