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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام محافظة أسيوط

حصل موقع صدى البلد على نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام محافظة أسيوط 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام محافظة اسيوط 2022 بالاسم ورقم الجلوس اضغط هنا 

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اعتمد  في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد ، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 /2022بنسبة نجاح بلغت  63.2 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 64% للإعدادية المهنية.

تعليم أسيوط: بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية الأربعاء القادم

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية


جاء ذلك بحضور محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.


وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ووجههم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات فى الفصل الدراسى الثانى وتحقيق النجاح متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم كما أعرب عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم ، مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح ،مشيرا الى إن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وخاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته .

وأشار محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، إلى أن نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 63.2% وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الاول للإعدادية العامة 53 ألف و358 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 85 ألف و10 طالبًا، لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 9 ألاف و179 طالبا نجح منهم 5669 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 64 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 55 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 83 % ، مضيفًا أن النتيجة جار توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها  .

أسيوط محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام الاعدادية

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