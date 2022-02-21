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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عن طريق تقنية زرع دم الحبل السري.. تفاصيل تعافي أول سيدة من الإيدز

صدى البلد


علق هاني عياش، أستاذ الحالات الحرجة والعميد المساعد بجامعة ولاية نيويورك، على خبر تعافي أول امرأة من مرض الإيدز، قائلا:" خبر التعافي مفرح للغاية لكونها أول سيدة يتم تعافيها من الإيدز"، متابعا:" السيدة المتعافية أصيب بسرطان الدم، وتم علاجها من خلال استخدام تقنية زرع دم الحبل السري.

 

وأضاف "هاني عياش" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن بنك دم الحبل السري مفيد للغاية وسيساهم في علاج العديد من الأمراض التي يمكن أن تصيب الفرد فيما بعد، متابعا: استخدام تقنية زرع دم الحبل السري في علاج الإيدز حدث مهم، كما أنه نجح في علاج السيدة من سرطان الدم.

 

ولفت إلى أنه هناك 37 ميلون شخص حول العالم مصابون بمرض الإيدز، منوها بأن استخدام تقنية الخلايا الجذعية في علاج الإيدذ قد تكون مميتة، ويجب أن يتم استخدامها في حالات معينة.

الايدز الحالات الحرجة تقنية زرع دم الحبل السري الحبل السري اخبار التوك شو

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