في ذكري ميلاده.. حكاية سيارات المنتصر بالله "شلولخ المسرح"

"حسانين ومحمدين دخلوا السيما .. مصر هي أم عباس .. أخوك الصغنن حلاوة" صاحب أشهر "ياااا لييييل" في تاريخ الفن "شلولخ" المسرح الذي جعله يهتز بضحكات الحضور، رسم الابتسامة على وجوه الملايين رُغم رحيله عن عالمنا ولكنه غائب حاضر في أذهاننا وعقولنا وقلوبنا جميعًا كبيرًا كان أم صغيرًا، فهو ليس بفنان موجه لجيل بعينه بل عشقته جميع القلوب إنه الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله الذي أشرقت شمس مولده في مثل هذا اليوم 21 من فبراير من العام 1950.

المنتصر بالله

خٌلدت إفيهاته وجمله الكوميدية في أذهاننا نرددها بشكل شبه يومي ونتذكرها فتدخل الفرحة في قلوبنا وتنعكس على الأفق بالبهجة والضحك، في ذكرى مولده نتذكر سويًا بعضًا من أعماله الرائعة والتي رافقته حتمًا خلالها سيارات من أهم و أشهر السيارات التي ظهرت في الشوارع المصرية واخذت جانب كبير من حب المصريين لها مثلها مثل الاعمال الفنية للراحل المنتصر بالله.

المنتصر بالله

اولى هذه الأعمال كان ظهوره في الفيلم الكوميدي "يا تحب يا تقب" وجملته الشهيرة "أنا يتجوزني واحد أحول" الذي جسد خلاله شخصية مختار الذي فقد الأمل في إيجاد فرصة عمل فقرر الزواج من سيدة مسنة ثرية للتمتع بأموالها وبالفعل جلبت له السيارة الأثمن والأشهر لفترة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي MERCEDES BENZ W124.

فيلم يا تحب يا تقب

السيارة الـ"زلموكة" أشهر سيارة في الشوارع المصرية من إنتاج النجمة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، وكانت تشتهر بأنه لا يمتلكها سوى الأثرياء وكبار الدولة، أنتجت مرسيدس بنز الطراز MERCEDES BENZ W124 كسيارة فارهة من فئة السيارات متوسطة الحجم بداية من العام 1984 وحتى إيقاف خط إنتاجها في العام 1997، وعلى الرغم من ذلك فهي مازالت تنافس بقوة في السوق المصرية للسيارات المستعملة بسعر يتراوح بين 140 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه.

MERCEDES BENZ W124

وكانت قد استمدت السيارة الـ"زلموكة" MERCEDES BENZ W124 قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1997 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 118 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات.

MERCEDES BENZ W124

وحينما قال "والله يا مدام أنا أول ما شوفتك قولت انك مش مرات أخويا" في فيلم الشيطانة التي أحبتني، وتجسيده لشخصية حازم عوني المحامي الذي داهمته عصابة وقامت بسرقته حينما رافقته أسطورة الشوارع المصرية، و أيقونة الصانع الإيطالي فيات FIAT التي ازادات شهرتها بشكل كبير في جول الشرق الأوسط وخاصة مصر بعد إنتاجها لهذه السيارة ذات التاريخ العريق FIAT 128.

FIAT 128

فقد قررت الشركة الإيطالية فيات FIAT في طرح طرازها الأسطوري FIAT 128 بداية من العام 1969،وظلت تتربع عرش أكثر السيارات مبيعًا منذ أولى لحظات ظهورها وحتى إيقاف خط إنتاجها في العام 1985، ولكن لأنها أيقونة الشوارع المصرية ومعشوقة قلوب المصريين فهي ما زالت تنافس بقوة في سوقها المستعملة بسعر يترواح بين 21 ألف جنيه وحتى 38 ألف جنيه.

FIAT 128

وكانت قد إستمدت السيارة FIAT 128 قوتها من خيارين من المحركات كلاهما مكون من 4 أسطوانات، ولكنهما يختلفان في سعتهما الداخلية، فقد جاء المحرك الأول بسعة 1116 سي سي يستطيع يولد قوة قدرها 55 حصانًا، وجاء المحرك الثاني بسعة 1290 سي سي، ويتصل كلا محركي هذه السيارة بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات.

FIAT 128

وبعد نجاح فيلم "يا تحب يا تقب" في العام 1994، تم عمل جزء آخر منه في العام 1997 وتم تسميته بـ"هنحب ونقب" وقد رافقت الفنان الراحل المنتصر بالله خلال أحداثه السيارة التي تعتبر طفرة التحول في تاريخ صناعات النجمة الألمانية مرسيدس بنز وهو الطراز MERCEDES BENZ W123، حيث قد حققت هذه السيارة أكبر نسبة مبيعات في تاريخ الشركة الألمانية وذلك قبل طرح السيارة بشكل رسمي في السوق فقد تم بيع مايقرب من 2.7 مليون نسخة بمجرد الإعلان عنها وذلك في العام 1975.

فيلم هنحب ونقب

وصنعت الشركة الألمانية الطراز الأنيق MERCEDES BENZ W123 مزود بعدة خيارات من المحركات، الأول منها بسعة 2.0 لتر، ويأتي المحرك الآخر بسعة 2.3 لتر، اما عن المحرك الثالث فهو بسعة 3.0 لتر، وتتصل جميع محركاتها هذه بخيارين من نواقل الحركة الأول منها يدوي الأداء من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.