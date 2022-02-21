لويس ميكيسوني يقترب من الرحيل عن الأهلي .. تفاصيل

أعلن الاعلامى سيف زاهر عن اقتراب رحيل المحترف الموزمبيقي لويس ميكيسوني ، عن النادى الاهلى .

وكتب سيف زاهر عبر حسابi بوقع تويتر “ ميكيسوني يقترب من الرحيل عن الأهلي ”.

ويذكر ان هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بيتسو موسمياني المدير الفني لفريق الأهلي عقب تعادل الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدري أبطال أفريقيا.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن موسمياني يمنح الفريق الكثير من الإجازات والراحة دون المبرر لذلك مما يؤثر علي لياقة اللاعبين.