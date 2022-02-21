مقتل مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على لوهانسك

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، بمقتل مدنيين اثنين إثر قصف للقوات الأوكرانية على لوهانسك.

وأعلنت السلطات الأمنية في منطقة لوهانسك شرق أوكرانيا، الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين المواليين لروسيا، قيام القوات الأوكرانية بقصف أراضيها على كامل خط التماس، في ظل توقعات بالاستعداد لتنفيذ هجوم.

وقالت الشرطة الشعبية في لوهانسك ف بيان "شهدت الأوضاع على خط التماس القتالي خلال الساعات الأخيرة تصاعدا ملموسا.. اتخذ العدو بعد فعاليات تمهيدية، كما رجحنا، مجموعة إجراءات عدائية بحق لوهانسك".

وتابع "بدأ العدو في كل اتجاهات خط التماس القتالي استعدادا للعمليات الهجومية المرجحة وذلك رفقة قصف مدفعي مكثف لمواقع الشرطة الشعبية والبلدات في لوهانسك سواء على خط التماس القتالي وفي العمق"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

