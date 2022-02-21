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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعد عقوبات قاسية على روسيا بسبب أوكرانيا

روسيا
روسيا

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت حزمة عقوبات ضد روسيا.

ونقلت رويترز عن مصادر قولهم إن  إدارة الرئيس بايدن أعدت حزمة أولية من العقوبات ضد روسيا تشمل منع المؤسسات المالية الأمريكية من التعامل مع البنوك الروسية الكبرى.

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وأعلن البيت الأبيض، مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع افتراضي الخميس المقبل مع قادة مجموعة السبع لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا لم يحدث غزو للأراضي الأوكرانية.

وأضاف: "مستعدون لفرض عقوبات سريعة ومشددة على روسيا إذا اختارت الحرب، ونعتقد أن روسيا مستمرة في استعداداتها لشن هجوم شامل على أوكرانيا قريبًا جدًا".

فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، روسيا إلى التهدئة والعودة إلى طريق الدبلوماسية فيما يخص الأزمة الأوكرانية.

الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة البيت الأبيض فلاديمير بوتين الرئيس الروسى

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