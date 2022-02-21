رويترز: رصد تحركات عسكرية وحشد روسي بالقرب من حدود أوكرانيا

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية بدأت في عمليات نشر ميدانية جديدة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت رويترز نقلا عن شركة ماكسار الأمريكية وصور الأقمار الصناعية الخاصة بها، إن كانت هناك عمليات نشر ميدانية جديدة متعددة للمعدات المدرعة والقوات في روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت ماكسار في بيان: "يمثل هذا النشاط الجديد تغييرًا في نمط عمليات النشر التي لوحظت سابقًا لمجموعات القتال (الدبابات وناقلات الجند المدرعة والمدفعية ومعدات الدعم)".

وكانت ذكرت الحكومة البريطانية أمس الأحد، في بيان أن رئيس الوزراء بوريس جونسون بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية الروسية.

وقال جونسون خلال الاتصال الهاتفي مع ماكرون إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خفض التصعيد وسحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا.