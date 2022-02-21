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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: رصد تحركات عسكرية وحشد روسي بالقرب من حدود أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية بدأت في عمليات نشر ميدانية جديدة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت رويترز نقلا عن شركة ماكسار الأمريكية وصور الأقمار الصناعية الخاصة بها، إن كانت هناك عمليات نشر ميدانية جديدة متعددة للمعدات المدرعة والقوات في روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

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رويترز: سماع دوي انفجار وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا

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جونسون: نرحب بالتزام بوتين بالحل الدبلوماسي في أزمة أوكرانيا

وأضافت ماكسار في بيان: "يمثل هذا النشاط الجديد تغييرًا في نمط عمليات النشر التي لوحظت سابقًا لمجموعات القتال (الدبابات وناقلات الجند المدرعة والمدفعية ومعدات الدعم)".

وكانت ذكرت الحكومة البريطانية أمس الأحد، في بيان أن رئيس الوزراء بوريس جونسون  بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية الروسية.

وقال جونسون خلال الاتصال الهاتفي مع ماكرون إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خفض التصعيد وسحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا.

 

الرئيس الفرنسي الحكومة البريطانية الاقمار الصناعية إيمانويل ماكرون أوكرانيا

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