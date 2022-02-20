جونسون: نرحب بالتزام بوتين بالحل الدبلوماسي في أزمة أوكرانيا

ذكرت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، في بيان أن رئيس الوزراء بوريس جونسون بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية الروسية.

وقال جونسون خلال الاتصال الهاتفي مع ماكرون إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خفض التصعيد وسحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف جونسون أن التزامات بوتين لماكرون "إشارة مرحب بها" إلى أنه قد يكون راغبا في الحوار.

وقال إن بوتين لا بد أن يتراجع ويسحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا.

ورحب جونسون بالتزام بوتين بالحل الدبلوماسي في أزمة أوكرانيا.