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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فى حالة الحوادث.. ننشر رقم خط إغاثة قائدي السيارات على الطرق

المرور
المرور

وجهت الإعلامية آية جمال الدين، رسالة مهمة لـ سائقي السيارات وقالت إن خط إغاثة الطرق يحمل رقم 01221110000، موضحة أن أي شخص يتعرض لـ مشكلة على الطرق عليه الاتصال على هذا الرقم، وذلك لأن هناك تغيرات في الأحوال الجوية تعرضت لها البلاد في هذه الفترة.

خصص برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، فقرة خاصة للحديث عن مشكلات الطرق أثناء الأوضاع الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وكشفت الإعلامية آية جمال الدين، مقدمة البرنامج، أن حالة المرور تتأثر بـ حالة الجو، ولكن اليوم هناك تحسنا في الأحوال الجوية، ولكن هناك شبورة، وأن هناك سيولة مرورية طريق صلاح سالم، على الاتجاهين.

وأكدت أن طريق أكتوبر به زحام شديد، وأن معظم الطرق تظهر عبر جوجل، تؤكدًا أن اليوم سيكون زحمة.

كما نصحت مقدمة البرنامج المواطنين بعدم السير بـ سرعات عالية في فترة الشبورة، وعدم تشغيل الانتظار.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم الأثنين 21-2- 2021، وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذي يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام في القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وقد واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع هضبة الأهرام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين حالة المرور استجابة لشكاوى المواطنين.

 

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