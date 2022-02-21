صندوق مكافحة الإدمان: 4 حالات يتم فيها فصل الموظف

قال مختار رمضان مدير عام القضايا بصندوق مكافحة الإدمان، إن هناك 4 حالات يتم فيها فصل الشخص، بشأن التعاطي، وهي :" أى شخص يثبت تعاطيه يتم إنهاء خدمته من عمله، وأى شخص يمتنع عن تقديم عينة، أو الهروب من مكان الكشف أثناء الحملة، أو أن يكون هناك غش في العينة".

وأكد أن بعض الموظفين يحاولون الامتناع أو الهروب من حملات الكشف، وعليه سيتم التعامل معهم كـ حالة إيجابية وفقا للقانون"، متابعا: تقدم لنا خلال الفترة الماضية ما يقارب من 1000 موظف خشية من تطبيق القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن هناك استجابة كبيرة من المخاطبين بالقانون، وكشف أن الـ 1000 شخص الذى تقوم في أول أسبوع تم حل المشكلات الخاصة بهم".



ولفت إلى أن الحملات التي تتم يكون بها حالة من السرية، ولا يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص، ولكن يكون هناك تواصل بين المؤسسة و الصندوق، و الخدمات تقدم بالمجان.



وأشار إلى أن أي شخص يتقدم للعلاج يتم الحفاظ على معلوماته، وأكد أن الموظف فى حالة طلبه للحصول على إجازة من عمله يكون هناك مساعدة فى ذلك.



وأوضح أن الصندوق يعمل من 2019، وهناك هدف للصندوق، و القضاء على الإدمان، وأن النسبة انخفضت من 8 لـ 1%، وهناك استمرار فى الوصول للصفر.



