مواصلة الحوار.. الكرملين يكشف تفاصيل جديدة حول محادثات بوتين وماكرون حول أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا خلال مكالمة هاتفية على ضرورة استمرار المحادثات بشأن أوكرانيا.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن الكرملين قوله اليوم الاثنين، بعد يوم من حديث الزعيمين عبر الهاتف، أن بوتين وماكرون اتفقا على ضرورة مواصلة الحوار بشأن أوكرانيا.

وكان قصر الإليزيه أعلن الاثنين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن "وافقا من حيث المبدأ" أن يلتقيا في قمة اقترحها نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن القمة بين بوتين وبايدن ستُعقد في حال لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا.

ولفت البيان إلى أنه سيتم لاحقا توسيع القمة، لتشمل "جميع الأطراف المعنيين" وستبحث في مسائل "الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا".

وأعلن البيت الأبيض، مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع افتراضي الخميس المقبل مع قادة مجموعة السبع لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا لم يحدث غزو للأراضي الأوكرانية.

وأضاف: "مستعدون لفرض عقوبات سريعة ومشددة على روسيا إذا اختارت الحرب، ونعتقد أن روسيا مستمرة في استعداداتها لشن هجوم شامل على أوكرانيا قريبًا جدًا".