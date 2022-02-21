عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواصلة الحوار.. الكرملين يكشف تفاصيل جديدة حول محادثات بوتين وماكرون حول أوكرانيا

الرئيس الروسي ونظيره
الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي

أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا خلال مكالمة هاتفية على ضرورة استمرار المحادثات بشأن أوكرانيا.

 

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن الكرملين قوله اليوم الاثنين، بعد يوم من حديث الزعيمين عبر الهاتف، أن بوتين وماكرون اتفقا على ضرورة مواصلة الحوار بشأن أوكرانيا.

قائمة باغتيالات واتخاذ بيلاروسيا مركزا رئيسيا.. تقرير يكشف تدابير روسيا لغزو أوكرانيا

بوريل: أوكرانيا تشعر بالتهديد الروسي.. ونعمل مع أمريكا على تجنب سيناريو الحرب

وكان قصر الإليزيه أعلن الاثنين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن "وافقا من حيث المبدأ" أن يلتقيا في قمة اقترحها نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن القمة بين بوتين وبايدن ستُعقد في حال لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا.

 

ولفت البيان إلى أنه سيتم لاحقا توسيع القمة، لتشمل "جميع الأطراف المعنيين" وستبحث في مسائل "الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا".

وأعلن البيت الأبيض، مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع افتراضي الخميس المقبل مع قادة مجموعة السبع لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

 

وقال البيت الأبيض إن بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا لم يحدث غزو للأراضي الأوكرانية.

وأضاف: "مستعدون لفرض عقوبات سريعة ومشددة على روسيا إذا اختارت الحرب، ونعتقد أن روسيا مستمرة في استعداداتها لشن هجوم شامل على أوكرانيا قريبًا جدًا".

الكرملين فلاديمير بوتين إيمانويل ماكرون أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

بحد أقصى 30 يوما و500 جنيه| البت في طلب التسجيل بالشهر العقاري

أمطار وانخفاض الحرارة.. البلاد تنتظر منخفضا جويا جديدا الأربعاء

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

حنين حسام.. شهرة سجنت صاحبها| دفتر أحكام اليوتيوبر منذ البداية لليوم

إبراهيم سعيد : هذا الثنائي لا يستحق التواجد فى نادى الزمالك

عمرو الجنايني يرد على اتهامات علاقته بتزوير عقد كهربا مع الزمالك

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

ترشيحاتنا

ظهر بسلاح أبيض أمام مدرسة..شخص يواجه عقوبة الحبس شهر وغرامة 500 جنيه

أحكام العدة بعد وفاة الزوج .. الضوابط الشرعية

التعليم تطلق منصة إلكترونية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

عليك أن تراها لتصدقها .. هينا خان تنبهر بـ الأهرامات

ظهور نسخة من كورونا أكثر خطورة ..أستاذ علم الفيروسات يوضح

الهجرة ومركز الفتوى يتعاونان لـ"لم الشمل"والحفاظ على أبنائنا بالخارج من الخلافات الأسرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر وفرنسا تنفذان التدريب المشترك "رمسيس 2022" بمسرح عمليات البحر المتوسط

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

فيديو

صاحب أغنية مازنجر الملك الشجاع.. وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك

تامر فرج: أستعد لطرح روايتى "درب الأربعين" وتحويلها لمسلسل.. فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ