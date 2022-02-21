الحرب بدأت فعلا.. أوكرانيا تطالب أوروبا بنشر جزئي للائحة العقوبات ضد روسيا

طالبت أوكرانيا الدول الغربية بنشر جزئي للائحة العقوبات التي تعدها ضد روسيا، في حال غزو كييف، معربة عن أملها في تفادي الحرب وسحب موسكو لقواتها من حدود البلاد.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، إن هناك فرصة لتصعيد روسي على الحدود، لكن نأمل في نجاح مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن التهدئة.

وأضاف أن القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن تقدم "أملا دبلوماسيا"، موضحًا أنه بالنسبة لأوكرانيا الحرب بدأت فعلا.

وطالب الوزير الأوروبيين بتفعيل العقوبات ضد روسيا فورا في حال الغزو، فضلا عن تقوية الدفاعات الأوكرانية.

وكان قصر الإليزيه أعلن الاثنين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن "وافقا من حيث المبدأ" أن يلتقيا في قمة اقترحها نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن القمة بين بوتين وبايدن ستُعقد في حال لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا.

ولفت البيان إلى أنه سيتم لاحقا توسيع القمة، لتشمل "جميع الأطراف المعنيين" وستبحث في مسائل "الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا".

وأعلن البيت الأبيض، مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع افتراضي الخميس المقبل مع قادة مجموعة السبع لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا لم يحدث غزو للأراضي الأوكرانية.

وأضاف: "مستعدون لفرض عقوبات سريعة ومشددة على روسيا إذا اختارت الحرب، ونعتقد أن روسيا مستمرة في استعداداتها لشن هجوم شامل على أوكرانيا قريبًا جدًا".