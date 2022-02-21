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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط قتلى في انفجار لغم أرضي بسوريا

انفجار لغم أرضي
انفجار لغم أرضي يستهدف ميليشا موالية لإيران في سوريا

 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليم الإثنين، بمقتل 5 عناصر تابعين لميليشيا "لواء الباقر" الموالية لإيران، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش.

وقال المرصد إن الانفجار استهدف حافلة تقل العناصر الموالية لإيران في بادية أثريا عند مثلث حلب-حماة-الرقة وبذلك يرتفع إلى 9 تعداد الذين قضوا بهجمات متفرقة لتنظيم داعش خلال الـ 72 الأخيرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار، أمس الأحد، إلى مقتل عنصرين من  الجيش السوري ينحدران من بلدة حمورية في الغوطة الشرقية، بهجوم جديد لخلايا التنظيم الإرهابي ستهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش في بادية دير الزور.

وفي سياق متصل، أصيب ضابط بقوات الجيش وقتل 3 من مرافقيه جراء انفجار لغم بسيارته في منطقة جبل العمر بريف حمص الشرقي، حيث تنشط خلايا داعش.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الضابط ينحدر من قرية كفر عقيد بمنطقة مصياف بريف حمص.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1654 قتيلا من قوات الجيش والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة لـ165 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لداعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و العشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 1172 داعشي، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

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