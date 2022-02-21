سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية إعترفوا بإرتكاب 7 وقائع سرقة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام قيام ( 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة البحيرة ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 7 وقائع سرقات بدوائر أقسام شرطة (أول وثان المنتزه بالإسكندرية - أول مدينة نصر بالقاهرة - بنها بالقليوبية)، وأرشدوا عن المسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات .

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من ناحيه اخري ، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (7596) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7539) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (57) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (678) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (174) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (882) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.