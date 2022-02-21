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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

آية جمال الدين: دار الأوبرا يقدم مواهب غنائية ذات أصوات مختلفة.. شاهد

آلاء الشربيني
آلاء الشربيني

خصص برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، فقرة غنائية خاصة، وتم استضافة مجموعة من الشباب الموهوبين بالغناء، وهم" شمس الدين محمد الأسواني و مريم حنفي، و آلاء الشربيني، مريم مجدي".

 

 وقالت الإعلامية آية جمال الدين، إن هؤلاء الشباب من مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، وأن هذه الفقرة بعنوان الأوبرا وكيف تقوم بتنمية المواهب الغنائية ذات الأصوات المختلفة؟". 

 

وقال شمس الدين محمد الأسواني، إنه من محافظة أسوان، وإنه وصل لـ الأوبرا من خلال التقدم، وبعد ذلك الدخول فى حفلات كثيرة.

 

كما قالت مريم حنفي، إنها التحقت بـ الأوبرا بعد أن قدمت فى سن صغير، وهى الآن فى عمر 14 عامًا.

 

وقام كل المتواجدين بغناء أغنية خاصة أبهر الجميع.

 

الشباب الموهوبين بالغناء الأوبرا دار الأوبرا المواهب تنمية المواهب الغنائية

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