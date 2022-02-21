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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها خسارة الوزن.. فوائد الفلفل الحار

الفلفل الحار
الفلفل الحار

الفلفل الحار غني بالفيتامينات والمعادن المختلفة ولكن يؤكل عادة بكميات صغيرة، لذلك لا يساهم بشكل كبير في تناول المغذيات الدقيقة اليومية.

كما أنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من الكاروتينات المضادة للأكسدة ، والتي ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية.

 

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فوائد الفلفل الحار

الفلفل الحار غني بالمركبات النباتية المضادة للأكسدة التي تم ربطها بفوائد صحية مختلفة، أبرزها الكابسيسين ، المسؤول عن الطعم اللاذع (الحار) للفلفل الحار.

يرتبط الفلفل الحار بالعديد من الفوائد الصحية، قد يعزز فقدان الوزن عندما تقترن بإستراتيجيات نمط الحياة الصحية الأخرى وقد يساعد في تخفيف الألم الناجم عن ارتداد الحمض.

يمكن للفلفل الحار تسريع عملية الأيض من خلال تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك ، فإنك تحد من الرغبة الشديدة لديك وتحسن معدل حرق الدهون، بشكل عام ، يُعتقد أن استهلاك الفلفل الحار جنبًا إلى جنب مع ممارسات نمط الحياة الصحية الأخرى يمكن أن يحسن فقدان الوزن.

أظهرت مادة الكابسيسين المستخرجة من الفلفل الحار أيضًا إمكانية علاج الصداع والصداع النصفي، وفقًا لدراسة أجراها الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب في فيلادلفيا ، تم علاج 18 مريضًا يعانون من حالات الصداع باستخدام مادة الكابسيسين داخل الأنف.

 

 

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