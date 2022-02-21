مشرف مراكز اللقاحات بقنا: تطعيم مليون و24 ألفا بالمحافظة ضد كورونا

قالت الدكتورة ياسمين همام، مشرف مراكز اللقاحات على مستوى محافظة قنا، إن المحافظة بدأت بتطعيم الفرق الطبية بالمستشفيات ثم دخلت لفئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتوالت المراحل إلا أن تم الوصول حاليا إلى 64 مركزا ثابتا للتطعيمات.

وأضافت "همام"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك المراكز توجد بالقرى والمستشفيات، إلى جانب وجود أكثر من 45 فريقا متنقلا، و36 عيادة متنقلة.

وتابع أن هناك 90 فريق تواصل مجتمعي يقوم بتسجيل المواطنين من أجل أخذ لقاح كورونا، مما أدي إلى زيادة متلقي اللقاح، حيث تم الوصول حاليا إلى مليون و24 ألف مواطن تلقوا بالفعل الجرعة الأولي، وأكثر من 100 ألف مواطن تلقوا الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات المعترف بها دوليا، ويتم إختيار اللقاح بناء على التاريخ المرضي للحالة.