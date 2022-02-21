تحرير 149 محضر تبوير وإعادة زراعة 5 أفدنة في المنوفية

تنفيذاً لتوصيات مجلس المحافظين



قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم تحرير 149 محضر تبوير بإجمالى مساحة 25 فدان و11 قيراط و21 سهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، لافتا إلى أنه تم إعادة زراعة 10 حالات تم تبويرها بمساحة 5 أفدنة وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية .



أضاف محافظ المنوفية، أنه سيتم توقيع غرامات مالية وفقاً للقانون على محاضر التبوير وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الأراضى التى تم تبويرها لضمان عودتها للزراعة مرة أخرى ، مشيراً إلى أنه سيتم تحرير محاضر تبوير للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ومازالت بها أنقاض ولم تعود لطبيعتها الزراعية وذلك لضمان تعظيم الرقعة الزراعية والاستفادة منها لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي .



أوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى أنه تم تحرير 17 محضر تبوير بمركز ومدينة شبين الكوم على مساحة 4 فدان و13 قيراط وسهم ، و 52 محضر بأشمون على مساحة 11 فدان و6 سهم ، وكذا تحرير 30 محضر بمنوف على مساحة فدان و9 قيراط و2 سهم ، كما تم تحرير 22 محضر بمركز تلا على مساحة 5 فدان و11 قيراط و17 سهم ، 13 محضر بمركز السادات بمساحة 21 قيراط و20 سهم ، فيما تم تحرير 6 محاضر تبوير بمركز الباجور على مساحة 15 قيراط و 23 سهم ، و 9 محاضر ببركة السبع فدان و2 قيراط .



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على وكيل وزارة الزراعة بتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالة تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .