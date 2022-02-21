تشكيل لجنتين بشمال سيناء لمنع التعدي على الأرض الزراعية.. تفاصيل

أعلن العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، تشكيل لجان للمرور علي الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وأكد الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور ممثل عن مديرية أمن شمال سيناء، والمهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس حسن رضوان، رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن؛ لمناقشة موقف التعديات علي الأرضي الزراعية وموقف المتغيرات المكانية ، علي تشكيل لجنة علي مستوي المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مدير عام مديرية الزراعة، مدير عام حماية الأراضي، ممثل عن مديرية أمن شمال سيناء، ولجنة اخري علي مستوي مجالس المدن، برئاسة رئيس المدينة، وعضوية ممثل عن الإدارة الزراعية وممثل عن قسم حماية الأراضي، ومن ينوب عن مأمور قسم الشرطة.

أضاف الغندور، أن مهمة اللجان المرور علي الأراضي الزراعية كل في قطاعه، ومنع التعدي عليها من المهد، والتصدي لأي تعديات عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي علي الأراضي الزراعية.



وجه الغندور إدارة المتغيرات المكانية بالمشاركة مع اللجان المشكلة في منع التعدي علي الارض الزراعية، ومتابعة التغيرات الجديدة.



لفت الغندور الي قيام اللجان بموافاة المحافظة ببيان أسبوعي عن التعديات علي الأراضي الزراعية والإجراءات التي تم اتخاذها من الجهة الإدارية، تمهيدا لإرسالها الي وزارة التنمية المحلية.

من جانبه أكد المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، ان معظم الأراضي الزراعية بنطاق مركز بئر العبد، في المنطقة المحصورة ما بين الطريق الرئيسي وترعة السلام جنوب المدينة، بجانب وجود رقعة زراعية بمراكز العريش والشيخ زويد ووسط سيناء.