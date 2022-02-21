عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور جماهيري.. فعاليات مهرجان كان 2022 تنطلق من 17 إلى 28 مايو

مهرجان كان
مهرجان كان

تقام النسخة المقبلة من مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما، بعدما نجح مهرجان برلين السينمائي الدولي في التغلب على التحديات واستطاع إقامة نسخته المنتهية منذ أيام.

ويأمل صناع السينما أن يشهد مهرجان كان المقبل عودة أفضل الأفلام إلى المنافسة مرة أخرى، بعد عامين من الأعمال المقبولة لكنها لا ترتق لما قبل الجائحة. 

وينشغل صناع السينما حاليا بالأفلام التي سيتم عرضها في النسخة المقبلة من مهرجان كان السينمائي الدولي، التي لن يعلن عنها قبل أبريل المقبل حسب موقع هوليوود ريبورتر.

وشهدت النسخة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي  التي أقيمت في منتصف يوليو الماضي، عرض العديد من الأفلام الناجحة التي أشاد بها الجمهور والنقاد من أبرزها فيلم المخرج الأمريكي ويس أندرسون The French Dispatch، وفيلم المخرج الإيراني الشهير أصغر فرهادي الذي شارك  للمرة الرابعة في تاريخه بعرض  A Hero.

ومن المتوقع أن يشارك فيلم السيرة الذاتية ELVIS، الذي تدور أحداثه حول مشوار ألفيس بريسلي  في مهرجان كان المقبل، بل وأمامه فرصة قوية ليكون فيلم حفل الافتتاح.

افتتح مهرجان كان من قبل بالعديد من الأعمال الموسيقية منها مولان روج عام 2001، و The Great Gatsby عام 2013، لذا فإن عرض قصة حياة المغني العالمي ألفيس بريسلي فرصته قوية في حفل افتتاح نسخة 2022. 

فيلم ألفيس بريسلي من بطولة توم هانكس، أوليفيا ديجونج، أوستن بتلر، لوك برايسي، وهو من إخراج الأسترالي باز لورمان، ومن المقرر أن تطرحه شركة وارنر بروس في السينمات يوم 24 يونيو المقبل. 

مهرجان كان موعد مهرجان كان مهرجان برلين ألفيس بريسلي أفلام مهرجان كان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

فرمان كيروش.. ياسر إبراهيم يعوض غياب حجازي في قائمة المنتخب أمام السنغال

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

المشدد 3 سنوات لـ دبور سفاح الإسماعيلية لتعاطيه المواد المخدرة

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات في هذه الحالات فقط | تفاصيل

أمطار وانخفاض الحرارة.. البلاد تنتظر منخفضا جويا جديدا الأربعاء

دي بنتي..ماذا قال والد حنين حسام فتاة تيك توك قبل بدء المحاكمة؟

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

ترشيحاتنا

الشرطة البريطانية تطارد زوجين أكلا 12 ساندويتش برجر .. ما القصة؟

رفع سلخانة ذبح الأغنام من سوق المنهل بمدينة نصر .. شاهد

قرار جمهوري بتعديل الحد الإداري الفاصل بين محافظتي بورسعيد وشمال سيناء

يصل الإنفاق لـ1600 مليار حتى عام 2024.. تعرف على خطة الدولة لتطوير قطاع النقل

اختبارات استثنائية للطلاب المتغيبين عن امتحانات الترم الأول بعذر مقبول

النشرة الدينية|متى كان الإسراء والمعراج وأحب الأعمال فيها..هل نعاقب على حديث النفس..أحكام العدة بعد وفاة الزوج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجنايات تستمع لأقوال 4 شهود في محاكمة حنين حسام فتاة تيك توك..تفاصيل

منخفض جوي.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس من الاثنين للأربعاء المقبل

خلطة سحرية لتبييض اليدين.. 6 وصفات مختلفة

مصر وفرنسا تنفذان التدريب المشترك "رمسيس 2022" بمسرح عمليات البحر المتوسط

فيديو

هيئة الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا...فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما حقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله أحمد ؟ "فيديو"

نجلاء بدر عن الهجوم على زوجها: كان بيهزر .. فيديو

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

اﻟﻤﺰﻳﺪ