بحضور جماهيري.. فعاليات مهرجان كان 2022 تنطلق من 17 إلى 28 مايو

تقام النسخة المقبلة من مهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 17 إلى 28 مايو بالحضور الشخصي للنجوم وصناع السينما، بعدما نجح مهرجان برلين السينمائي الدولي في التغلب على التحديات واستطاع إقامة نسخته المنتهية منذ أيام.

ويأمل صناع السينما أن يشهد مهرجان كان المقبل عودة أفضل الأفلام إلى المنافسة مرة أخرى، بعد عامين من الأعمال المقبولة لكنها لا ترتق لما قبل الجائحة.

وينشغل صناع السينما حاليا بالأفلام التي سيتم عرضها في النسخة المقبلة من مهرجان كان السينمائي الدولي، التي لن يعلن عنها قبل أبريل المقبل حسب موقع هوليوود ريبورتر.

وشهدت النسخة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي التي أقيمت في منتصف يوليو الماضي، عرض العديد من الأفلام الناجحة التي أشاد بها الجمهور والنقاد من أبرزها فيلم المخرج الأمريكي ويس أندرسون The French Dispatch، وفيلم المخرج الإيراني الشهير أصغر فرهادي الذي شارك للمرة الرابعة في تاريخه بعرض A Hero.

ومن المتوقع أن يشارك فيلم السيرة الذاتية ELVIS، الذي تدور أحداثه حول مشوار ألفيس بريسلي في مهرجان كان المقبل، بل وأمامه فرصة قوية ليكون فيلم حفل الافتتاح.

افتتح مهرجان كان من قبل بالعديد من الأعمال الموسيقية منها مولان روج عام 2001، و The Great Gatsby عام 2013، لذا فإن عرض قصة حياة المغني العالمي ألفيس بريسلي فرصته قوية في حفل افتتاح نسخة 2022.

فيلم ألفيس بريسلي من بطولة توم هانكس، أوليفيا ديجونج، أوستن بتلر، لوك برايسي، وهو من إخراج الأسترالي باز لورمان، ومن المقرر أن تطرحه شركة وارنر بروس في السينمات يوم 24 يونيو المقبل.