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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقاء بمسئولي الطرق والرصف

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة لرصف الشوارع والميادين بـ800 مليون جنيه

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الطرق لبحث خطة الرصف

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال خطة الرصف المقررة بمراكز وقرى المحافظة وفقاً للاشتراطات والمعايير الهندسية والفنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 لافتاً إلى إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والامكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والانتهاء منها في المواعيد المقررة>

وأشار إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية من بينها مسئولي مديرية الطرق والهيئة القومية للطرق ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومشروع الرصف بالمحافظة والتأكيد على الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلافها أو تكسيرها .

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جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسئولي الطرق والرصف بحضور المهندسة فيفي شوقي مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة والمهندس أسامة أحمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء.

واستعرض اللقاء ما وصلت إليه مراحل التنفيذ لخطة الرصف للعام المالي الحالي 2021/2022 بمراكز وقرى المحافظة والشوارع والطرق الداخلية التي تم رصفها ومناقشة المعوقات والحلول لاستكمال أعمال الرصف.

وأوضح المحافظ: "نعمل على تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين بتنفيذ خطة لرصف الشوارع والميادين بما يقرب من 805 مليون جنيه والتي تعتبر أكبر عمليات رصف تحدث على أرض المحافظة سواء الخطة المدرجة داخل الخطة الاستثمارية الموحدة للمحافظة أو خطة إعادة الشئ لأصله وصيانتها أو التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع وتقديم خدمات أفضل.

ولفت إلى المتابعة المستمرة والدورية لأعمال الرصف الجارية بمراكز وقرى المحافظة سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري وتفقد أعمال ومراحل التنفيذ والاطمئنان على جودة الأعمال.

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