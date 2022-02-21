الصحة: الكشف على 150.7 ألف شخص ضمن مبادرة حياة كريمة

قالت الدكتورة وفاء الصادق مدير عامل القوافل العلاجية بوزارة الصحة، إنه تم إطلاق 44 قافلة طبيبة مجانية بمحافظات الجمهورية خلال أسبوع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية، دينا الوكيل، أن القوافل التى تم اطلاقها من أول فبراير حتى 20 فبراير، حقق نجاحات كبيرة، و تم الكشف على 693 150 شخصا، بإجمالي 111 قافلة طبيبة، وتم تحويل حالات للمستشفى وصلت لـ 1392 حالة، وتم عمل موجات صوتية وصلت لـ 1647و تحويل مواطنين للتحاليل وصلت لـ 11769.

وكشفت أن القوافل الطبية تكون ضمن مبادرة حياة كريمة التى اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان.

ولفتت إلى أنه تم إطلاق الـ 44 قافلة لتقديم خدمات للمواطنين.، بعد الأرقام التى تحققت من أول فبراير حتى 20 فبراير.

وكشفت إنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 24 و25 من شهر فبراير في منطقتى تانيس مركز صان الحجر محافظة الشرقية، والثورة مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، و3 قوافل طبية بمناطق موسى العربى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ووردان حي منشاة القناطر محافظة الجيزة، وكفر سليمان مركز كفر سعد محافظة دمياط، وذلك في يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

وذكرت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 26 و 27 فبراير بمناطق نجع غنيم مركز بندر الأقصر محافظة الأقصر، وعرب العيايدة مركز الخانكة محافظة القليوبية، و الأطاولة مركز الفتح محافظة أسيوط، والراهب مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وابو عيطة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، والشيخ مكرم محافظة سوهاج، والمنيرة مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وعبد ربه مركز أطسا محافظة الفيوم.

واختتمت "الصادق" أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 27 و 28 فبراير بمنطقتى امبركامب مركز نصر النوبة محافظة أسوان، والزهور مركز شرق محافظة الأسكندرية.