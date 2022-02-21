ليبيا.. منح الثقة لـ "حكومة باشاغا" أول مارس

أعلن النائب الليبي جبريل أوحيدة اليوم الاثنين، أن مجلس النواب الليبي في طبرق، شرق ليبيا، سوف يعقد جلسة في الأول من مارس المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء فتحي باشاغا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال أوحيدة، المنتخب في منطقة الكفرة أقصى جنوب شرق ليبيا ومن سكان بنغازي عاصمة برقة، في تصريحات لوكالة نوفا، إن مجلس النواب الليبي سوف يعقد الجلسة مطلع مارس المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، التي تجري المشاورات والمفاوضات بشأنها، يوم الخميس المقبل 24 فبراير.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يقدم باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني، فريقه أمام مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، 28 فبراير، ومن الممكن إجراء تصويت منح الثقة، وفقا لأوحيدة الداعم القوي لحكومة باشاغا، في اليوم التالي، الثلاثاء 1 مارس.