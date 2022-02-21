الفتاق أو الفتق الإربي من أكثر المشكلات الطبية شيوعا، ويتسبب في انتفاخ في منطقة الفخذ ويمكن للوقوف الكثير والسعال أن يجعل الفتق أكثر بروزًا.

لذا نعرض أهم طرق علاج الفتاق ومتى تكن الجراحة ضرورية، وفقا لما جاء في موقع “ mayoclinic ”.

في البداية وقبل العلاج سيطلب طبيبك إجراء اختبار تصوير إذا لم يكن التشخيص واضح وأبرز هذه الفحوصات الموجات فوق الصوتية للبطن أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

علاج الفتاق

إذا كان الفتق صغيرًا فقد يساعد ارتداء دعامة داعمة في تخفيف الأعراض ولكن استشر طبيبك أولاً لأنه من المهم أن يكون الحزام مناسبًا ، ويتم استخدامه بشكل مناسب.

في حالة الأطفال، قد يحاول الطبيب ممارسة الضغط اليدوي لتقليل الانتفاخ قبل التفكير في علاج الفتاق الجراحي، فعادة ما يتطلب الفتق المتضخم أو المؤلم جراحة لتخفيف الانزعاج ومنع حدوث مضاعفات خطيرة.

هناك نوعان من عمليات الفتاق، هما: إصلاح الفتق المفتوح وإصلاح الفتق طفيف التوغل.

جراحة إصلاح الفتق

في هذا الإجراء، الذي يمكن إجراؤه بالتخدير الموضعي والتخدير أو التخدير العام، يقوم الجراح بعمل شق في الفخذ ويدفع النسيج البارز مرة أخرى إلى البطن ثم يقوم الجراح بخياطة المنطقة الضعيفة، وغالبًا ما يقويها بشبكة اصطناعية (رأب الفتق)، ويتم إغلاق الفتحة بعد ذلك بغرز أو دبابيس أو غراء جراحي.

بعد الجراحة، سيتم تشجيعك على التحرك في أسرع وقت ممكن، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تتمكن من استئناف الأنشطة العادية.

إصلاح الفتق طفيف التوغل

في هذا الإجراء الذي يتطلب تخديرًا عامًا ، يقوم الجراح بإجراء عدة شقوق صغيرة في بطنك،و قد يستخدم الجراح أدوات تنظيرية أو روبوتية لإصلاح الفتق، ويستخدم الغاز لتضخيم البطن لتسهيل رؤية الأعضاء الداخلية.

يتم إدخال أنبوب صغير مزود بكاميرا صغيرة (منظار البطن) في شق واحد وبتوجيه من الكاميرا يقوم الجراح بإدخال أدوات صغيرة من خلال شقوق صغيرة أخرى لإصلاح الفتق باستخدام شبكة اصطناعية.

قد يشعر الأشخاص الذين خضعوا لإصلاح طفيف التوغل بانزعاج وتندب أقل بعد الجراحة وعودة أسرع إلى الأنشطة الطبيعية والنتائج طويلة الأمد لعمليات الفتق بالمنظار وجراحة الفتق المفتوحة قابلة للمقارنة.

تسمح جراحة الفتق طفيفة التوغل للجراح بتجنب النسيج الندبي من إصلاح الفتق المبكر، لذلك قد يكون خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يتكرر الفتق لديهم بعد جراحة الفتق المفتوحة، وقد يكون أيضًا اختيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من فتق على جانبي الجسم (ثنائي).

كما هو الحال مع الجراحة المفتوحة، قد تمر بضعة أسابيع قبل أن تتمكن من العودة إلى مستوى نشاطك المعتاد.